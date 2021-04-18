В неофициальной обстановке: Елизавета II поделилась редким кадром с ныне покойным мужем

Елизавета II и принц Филипп прожили в браке 73 года. Будущая королева Великобритании влюбилась в студента военно-морского колледжа, когда ей было всего 13 лет, а в 21 вышла за него замуж. Их разлучила смерть. Принц Филипп умер 9 апреля в Виндзорском замке на сотом году жизни.

В память о нем королевский Instagram публикует фото разных лет. Одно из них является самым любимым Елизаветы II. На кадре королева и ее муж запечатлены в неформальной обстановке. Они позировали на лугу во время визита в Шотландию в 2003 году и буквально светились от счастья.

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Добавим, что 17 апреля принца Филиппа похоронили в королевском склепе часовни Святого Георгия. После смерти Елизаветы II его прах будет перезахоронен рядом с женой.

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