Шубка, как у Лизы Галкиной, мотоцикл, смартфоны: какие подарки получали дети звезд в 2020 году

Даже в условиях пандемии коронавируса и ограничений на массовые мероприятия звездные родители не оставили своих наследников без ярких празднований.

Все чаще звездные родители устраивают сюрприз детям с самого утра в таком формате: готовят несколько огромных коробок с тематическими принтами, в них складывают множество самых разных подарков – от одежды и кукол до смартфонов и велосипедов, и приглашают именинника распаковывать все это. Естественно, интерьер заранее оформлен воздушными шариками и соответствующей атрибутикой, создающей атмосферу праздника.

Не обходится и без аниматоров. Многие родители воспользовались в этом году услугами Смурфиков, Человека-паука, Олафа и других сказочных персонажей – у каждого именинника любимка, естественно, свой. Мы собрали наиболее впечатляющие именинные подарки звездных детей.

Рабочее место визажиста для Маруси Бородиной

Первенцем телеведущей Ксении Бородиной 11 лет назад стала дочка Маруся от бизнесмена Юрия Будагова. 10 июня, в день рождения своей умницы и красавицы, звездная мама встала с утра пораньше и обустроила-оформила подарки с шиком и блеском. Центральным стало рабочее место визажиста с набором косметики – девочка увлекается макияжем, и мама решила поддержать наследницу в ее творческом хобби.

Кроме того, всевозможные комплекты одежды, светящийся скейтборд и куча воздушных шаров стали обязательным дополнением к основному презенту.

Мотоцикл для Мартина Киркорова

9 июня наследнику Филиппа Киркорова, Мартину исполнилось 8 лет. Звездный папа устроил вечеринку на природе, пригласив всех своих друзей с детьми – Ани Лорак, Жасмин, Сергея Лазарева, Юлия Барановскую, Тимати с дочкой. Праздник король отечественной поп-музыки стилизовал под киносагу «Звездные войны».

А когда настало время подарков, даже видавший виды Киркоров обомлел. Рэпер Тимати «подогнал» Мартину настоящий мотоцикл. Музыкант объяснил, куда нажимать, где педаль и что требуется во время движения.

Планшеты и конструкторы для двойняшек Галкиных

Двойняшки Гарри и Лиза Галкины отмечают день рождения 18 сентября. И первыми их, разумеется, поздравили мама с папой. Примадонна и телеведущий стараются делать практичные подарки. И на этот раз подготовили первоклашкам планшеты, которые пригодятся ребятам на учебе, и конструкторы.

Братик и сестренка очень дружны друг с другом, и каждый приготовил подарок от себя. Лиза подарила Гарри картинку с собачкой, которую нарисовала сама, а Гарри сестре – блеск для губ. Кроме того, мальчик своими руками сделал подарки еще и маме с папой – сердечки из улиток.

Коляска Dior для новорожденного Арсения Плющенко

Яна Рудковская и Евгений Плющенко снова стали родителями. 25 сентября у них появился на свет сынок Арсений. И по случаю рождения звездное семейство усыпали подарками. Самым заметным и нужным оказалось средство передвижения – коляска Baby Dior. Ее подарила подруга Рудковской.

И светская львица не раз хвасталась столь внушительным подарком. Еще бы: стоимость коляски составляет порядка 450 тысяч рублей. И Рудковская, которая обожает люксовые бренды, с первых дней жизни приучает малыша к роскоши.

Шубка как у Лизы Галкиной и телефон – для Теоны Омаровой

«Пятилетие – это вам не три годика», — решила Ксения Бородина и купила-таки для младшей дочери смартфон. Хотя долго перед этим сомневалась и даже спрашивала совета у подписчиков в Instagram.

22 декабря Теона Омарова распаковывала внушительных размеров коробки. Помимо iPhone, телеведущая преподнесла наследнице набор кукол, брендовые туфельки, платье и плюшевую шубку, наподобие той, в которой отметилась Лиза Галкина.

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