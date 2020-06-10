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Для любимого хобби: Бородина показала, что подарила дочери на день рождения

Старшей наследнице телеведущей исполнилось 11 лет.

Для любимого хобби: Бородина показала, что подарила дочери на день рождения
КСЕНИЯ БОРОДИНА. ФОТО HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/BORODYLIA

Ко дню рождения старшей дочери Маруси телеведущая «Дома-2» Ксения Бородина хорошо подготовилась. Инстадива для наследницы устроила настоящий праздник и украсила дом воздушными шариками. В своем Instagram Бородина сняла в stories не только праздничное оформление дома, но и подарки, которые приготовила дочке.

Фото: instagram.com/borodylia/
Комната дочери Ксении Бородиной. Фото: instagram.com/borodylia/

Для 11-летней Маруси мама решила приобрести рабочее место визажиста: девочка увлекается косметикой. Очень красивый столик, выполненный в розовых тонах, оказался набит самым необходимым для мейкап-творчества. Палетки теней, помады, кисти, румяна, карандаши — словом, здесь все то, что требуется мастеру для работы. Когда Маруся вышла, чтобы принять поздравления, мама показала свой подарок дочери.

«Иди подойти посмотри, что там, стеснюля моя!» — пригласила Бородина дочку к подарку.

К визаж-студии мама приложила еще один подарок: светящийся скейт-борд, который тут же опробовала младшая сестренка именинницы, Теона.

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