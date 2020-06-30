«Красота!»: Киркоров не смог сдержать эмоций, увидев подарок своему сыну от Тимати

По случаю дня рождения своего сына Мартина, которому 29 июня исполнилось 8 лет, 53-летний Филипп Киркоров закатил пир. Он стилизовал детский праздник под «Звездные войны», и пригласил многих друзей отметить именины под открытым небом — на берегу живописного водоема.

Среди звездных семейств, посетивших день рождения Мартина, — Ани Лорак с дочерью, Юлия Барановская с детьми, Тимати с дочкой и мамой и многие другие. Кстати, именно рэпер особо сильно впечатлил виновников торжества своим подарком – музыкант преподнес 8-летнему Мартину настоящий мотоцикл. Филипп Киркоров не смог сдержать восторгов.

«Ну тут, конечно, главный сюрприз вечера – это вот этот вот мотик. Тимка, ну подарили так подарили. Красота!» — поразился Киркоров, демонстрируя подарок со всех сторон в своем Instagram.

Тимати преподал имениннику первый урок вождения. Он посадил мальчика на мотоцикл, объяснил, как нужно сидеть на нем, куда ставить ноги и на что нажимать. По некоторым данным, стоимость такого мотоцикла составляет 100 тысяч рублей.

Кстати, Тимати посетил празднество без младшего наследника – его подруга Анастасия Решетова с малышом Ратмиром остались дома.