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«Пять лет – это вам не три»: Ксения Бородина отметила день рождения дочери семейным ужином в ресторане

Телеведущая ценит время, которое проводит со своими близкими людьми.

«Пять лет – это вам не три»: Ксения Бородина отметила день рождения дочери семейным ужином в ресторане
Ксения Бородина с младшей дочкой Теоной. Фото: instagram.com/borodylia/

Двадцать второго декабря свой первый маленький юбилей отмечает младшая дочка ведущей реалити-шоу «Дом-2» Ксении Бородиной Теона Омарова. Стильной крошке исполнилось пять лет.

Поскольку день рождения выпал на будний день, родители девочки решили отметить его для начала в узком семейном кругу. Очевидно, что Ксения Бородина устроит для Теоны грандиозный праздник в ближайшие выходные, как она это делает в каждый день рождения наследницы.

Ну, а пока семья в полном составе отправилась в ресторан. Фотографии, сделанные во время праздничного ужина, в Instagram разместил папа виновницы торжества Курбан Омаров.

«У нашего юбиляра сегодня серьезная цифра. Пять лет — это вам не три», — подписал муж Бородиной семейное фото.

Кстати, в ресторан приглашен и сын Курбана Омар. Мальчик дружен с сестрами и часто проводит время в новой семье отца.

Стоит отметить, что сегодня день для маленькой Теоны начался с сюрпризов. Наследница Ксении Бородиной получила в подарок дорогой телефон, плюшевого Микки Мауса, куклу Барби, шубку Тедди и еще массу других презентов.

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