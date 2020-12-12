Жена и внебрачный сын: кому достанется наследство Валентина Гафта

12 декабря перестало биться сердце легенды советского кино Валентина Гафта. Он умер в кругу родных, в доме, где провел последние годы жизни.
Несколько лет назад актер пережил инсульт и был почти недвижим, за ним ухаживала супруга Ольга Остроумова.
Кто претендует на наследство Валентина Гафта
Пока не ясно, успел ли актер при жизни составить завещание и что именно достанется родным и близким, но список совсем не велик.
Некоторое время назад жена актера переписала на свое имя часть имущества. Это было сделано не просто так, а когда на связь неожиданно вышел внебрачный сын Гафта – Вадим Никитин.
Личная жизнь актера
О личной жизни Валентина Гафта ходило много слухов и небывалых легенд. Он был трижды женат, а еще, поговаривали, пользовался большим успехом у женского пола и имел многочисленные романы на стороне.
Его первой женой стала манекенщица Елена Изергина, второй брак он заключил с балериной Инной Елисеевой, в 1973 году она подарила Валентину Иосифовичу дочь Ольгу. Не дожив одного года до 30 лет, девушка покончила жить самоубийством.
А за два года до рождения дочери, Гафт страстно влюбился в художницу Елену Никитину. В 1971 году она родит от актера сына, но о существовании наследника знаменитость узнает только спустя три года. Теплыми чувствами к Вадиму он так и не проникнется, их первое очное знакомство состоится только в 2014 году.
К этому времени Гафт успеет развестись с Елисеевой и жениться на Ольге Остроумовой, с которой проживет до конца жизни и примет под ее влиянием православие.
А было ли что делить?
Осенью 2020 года появятся новости, что Вадим Никитин, который живет в Бразилии, намерен претендовать на имущество знаменитого отца. И хотя мужчина отмечал, что не намерен встречаться с актером и, тем более, ждать от него подачек, тем не менее, он, как и Остроумова, наследник первой очереди.
Стоит отметить, что друг Валентина Гафта нелестно отозвался о решении Остроумовой стать полноправной хозяйкой всего имущества и отметил, что данный поступок указывает на меркантильность человека.
В свою очередь, Ольга Остроумова уверена, что не переступила моральных границ, так как долгие годы настаивала, чтобы муж помогал финансового сыну, и Валентин Иосифович это делал.
Из открытых источников можно узнать, что в собственности у супругов была двухкомнатная квартира в Москве, а еще скромный одноэтажный загородный дом в Подмосковье.
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Есть мнение
Комментируя ситуацию с наследством, адвокат отметил, что у сына есть возможность оспорить переоформление имущества актера на Остроумову, но только в том случае, если не было завещания.
«Наследниками первой очереди является жена и дети наследодателя. Но так как внебрачный сын не был привлечен, можно предположить, что имущество жена актера переоформила на свое имя по завещанию. Если эта бумага была составлена, то она аннулирует права третьих лиц или иных наследников первой очереди», — пояснил адвокат Тимур Маршани в беседе с Teleprogramma.pro.