Жена и внебрачный сын: кому достанется наследство Валентина Гафта

12 декабря перестало биться сердце легенды советского кино Валентина Гафта. Он умер в кругу родных, в доме, где провел последние годы жизни.

Несколько лет назад актер пережил инсульт и был почти недвижим, за ним ухаживала супруга Ольга Остроумова.

Кто претендует на наследство Валентина Гафта

Пока не ясно, успел ли актер при жизни составить завещание и что именно достанется родным и близким, но список совсем не велик.

Некоторое время назад жена актера переписала на свое имя часть имущества. Это было сделано не просто так, а когда на связь неожиданно вышел внебрачный сын Гафта – Вадим Никитин.

Личная жизнь актера

О личной жизни Валентина Гафта ходило много слухов и небывалых легенд. Он был трижды женат, а еще, поговаривали, пользовался большим успехом у женского пола и имел многочисленные романы на стороне.

Его первой женой стала манекенщица Елена Изергина, второй брак он заключил с балериной Инной Елисеевой, в 1973 году она подарила Валентину Иосифовичу дочь Ольгу. Не дожив одного года до 30 лет, девушка покончила жить самоубийством.

А за два года до рождения дочери, Гафт страстно влюбился в художницу Елену Никитину. В 1971 году она родит от актера сына, но о существовании наследника знаменитость узнает только спустя три года. Теплыми чувствами к Вадиму он так и не проникнется, их первое очное знакомство состоится только в 2014 году.

К этому времени Гафт успеет развестись с Елисеевой и жениться на Ольге Остроумовой, с которой проживет до конца жизни и примет под ее влиянием православие.

А было ли что делить?

Осенью 2020 года появятся новости, что Вадим Никитин, который живет в Бразилии, намерен претендовать на имущество знаменитого отца. И хотя мужчина отмечал, что не намерен встречаться с актером и, тем более, ждать от него подачек, тем не менее, он, как и Остроумова, наследник первой очереди.

Стоит отметить, что друг Валентина Гафта нелестно отозвался о решении Остроумовой стать полноправной хозяйкой всего имущества и отметил, что данный поступок указывает на меркантильность человека.

В свою очередь, Ольга Остроумова уверена, что не переступила моральных границ, так как долгие годы настаивала, чтобы муж помогал финансового сыну, и Валентин Иосифович это делал.

Из открытых источников можно узнать, что в собственности у супругов была двухкомнатная квартира в Москве, а еще скромный одноэтажный загородный дом в Подмосковье.

Хороший ремонт в жилье был сделан благодаря программе «Идеальный ремонт». Специалисты шоу привели жилье в порядок, добавили еще одну комнату и гараж.

Есть мнение

Комментируя ситуацию с наследством, адвокат отметил, что у сына есть возможность оспорить переоформление имущества актера на Остроумову, но только в том случае, если не было завещания.