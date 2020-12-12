«Бразильский» внебрачный сын Валентина Гафта сможет претендовать на наследство актера

О существовании наследника он узнал, когда Вадиму было уже три года.

«Бразильский» внебрачный сын актера Валентина Гафта Вадим Никитин, скорее всего, будет претендовать на наследство актера. О нем крайне мало информации. Известно, что наследник у звезды появился на свет в далеком 1971 году. Причем женщина, с которой у него был тайный роман в те годы, скрыла от Гафта, что находится в положении. О внебрачном сыне актер узнал, когда тому было уже три года.

Отметим, что Валентин Гафт всегда помогал внебрачному сыну, как только узнал о его существовании. Он живет в Бразилии. Последняя жена актера Ольга Остроумова хотела, чтобы наследник в свое время перебрался жить в Россию. Позже женщина попросила Гафта переписать на нее все наследство.

Один из друзей Гафта ранее отмечал, что Остроумова – крайне меркантильный человек. Ее якобы волнуют только деньги. По его словам, Вадим имеет право претендовать на наследство, сообщает портал Dni.ru.

Напомни, что актер Валентин Гафт умер в возрасте 85 лет. Он трижды был женат. У актера была дочь Ольга, но в 2002 году она покончила жизнь самоубийством.

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