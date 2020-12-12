Как женитьба на Ольге Остроумовой изменила жизнь Валентина Гафта

12 декабря ушел один из символов эпохи - народный артист РСФСР Валентин Гафт. Он умер на 86 году жизни. Редакция портала Teleprogramma.pro приносит искренние соболезнования родным и близким артиста.

Валентин Гафт был легендой эпохи советского кино и театра, одной из наших «глыб», звездой «Современника». К сожалению, и такие люди не живут вечно, их тоже касаются болезни, от которых страдают «простые смертные».

Военное детство

Будущий великий артист родился в 1935 году в Москве, в семье прокурора и домашней хозяйки. Ему еще не исполнилось и 6 лет, когда грянула страшная война. Мальчику казалось, что он сможет наблюдать за войной из своего окна: с одной стороны будут немцы, с другой – наши.

Он очень плакал, когда провожали на фронт старшего брата, — даже сильнее, чем на проводах отца. Война оказалась намного страшнее, чем в его детских фантазиях. Постоянно преследовал мучительный голод, по ночам сонного Валю мама укутывала одеялом и несла в убежище, — Москву каждую ночь бомбили.

больше по теме Валентин Гафт винит себя в смерти единственной дочери Ольга Елисеева в 2002 году покончила жизнь самоубийством.

Отец остался в живых – правда, попал в госпиталь под конец войны, Валя запомнил, как папа лежал на больничной койке весь перебинтованный.

А потом – Победа, и огромная гордость за наших, которые выстояли в этой войне и вышли из нее победителями.

Подготовиться к поступлению помог артист Столяров

Подростком Гафт часто бегал в кино, у него быстро появились любимые артисты, он даже иногда называл себя фамилией того или иного артиста. Театральное представление он впервые увидел уже позднее, и не сразу понял, что на сцене идет не настоящая, а «придуманная» жизнь.

Зато потом сцена так захватила подростка, что он решил поступать учиться «на артиста». Эту мечту подогревало и признание его способностей – Гафт успешно играл на школьной сцене.

Готовя программу в Школу-студию МХАТ, Гафт понял: басню он читает не так. Но что именно нужно исправить – не понимал. И надо же было такому случиться: в один из дней он встретил на улице своего кумира – знаменитого артиста Сергея Столярова! Гафт, набравшись храбрости, попросил Столярова, чтобы он послушал басню в исполнении абитуриента. И известный артист отнесся к просьбе уважительно: привел юношу к себе домой и подробно разобрал с ним вместе басню. Гафта приняли.

Четыре театра и кино

После получения диплома Валентин Гафт поступил в Театр имени Моссовета. Впрочем, через короткое время ушел оттуда и попал в Театр Сатиры, затем – в театр на Малой Бронной…

Этот калейдоскоп остановился, когда молодой артист попал в «Современник». Этот театр стал для Гафта вторым домом. Здесь он сыграл свои лучшие роли. На сцену «Современника» Гафт продолжал выходить до недавнего времени – пока не начало подводить здоровье.

Что же касается кино, то первые роли ему начали предлагать еще в 70-х. Однако по-настоящему прославил Гафта фильм Эльдара Рязанова «Гараж», снятый в 1979 году. Затем последовали другие фильма – «О бедном гусаре замолвите слово», «Забытая мелодия для флейты», «Небеса обетованные», «Старые клячи»…

И, разумеется, все хорошо помнят Валентина Гафта в неподражаемой комедии «Здравствуйте, я ваша тетя!», и в новогодней сказке «Чародеи», и в криминальной драме «Воры в законе», и в множестве других фильмов.

Литературный талант

Помимо актерского таланта, у Валентина Иосифовича присутствует еще и литературный дар. Он известен своими эпиграммами на друзей и коллег – едкими, остроумными, хлесткими. Например, Армену Джигарханяну он написал: «Гораздо меньше на земле армян, чем фильмов, где сыграл Джигарханян».

Пишет Гафт и серьезные стихи, в свет вышли его книги «Стих и эпиграмма», «Я постепенно познаю», «Красные фонари», «Тени на воде», «Сад забытых воспоминаний».

Высокий, красивый… любвеобильный

Немногим известно о том, что из Театра Сатиры Гафту пришлось уйти после неудачного выступления: он так волновался, что перепутал актрис – своих партнерш, — и уронил декорации. А вот Алена Изоргина – манекенщица и одна из первых красавиц Москвы – стала свидетельницей этого происшествия.

Гафт обратил внимание на красотку, они начали встречаться, потом поженились… Но он не мог заставить себя не смотреть на других женщин – такая натура. А потом и Алена влюбилась в другого. Словом, семья распалась.

Рядом почти сразу же появилась новая женщина – Елена Никитина. Правда, отношения они не регистрировали, однако некоторое время поддерживали отношения. О том, что у него родился сын Вадим, Гафт узнал только через 3 года: подруга ничего не требовала от артиста, а потом и вовсе покинула страну, увезя сына в Бразилию. Отношения между отцом и сыном возобновились лишь в 2014 году – Елена и Вадим после долгого перерыва приехали в Москву.

В браке с Инной Елисеевой на свет появилась дочь Ольга. Она хотела стать актрисой, но в институт не смогла поступить. После ссоры с молодым человеком Ольга, к сожалению, покончила с собой, — это произошло в 2002 году.

Семейное счастье

Конечно, красивый и талантливый Гафт всегда нравился женщинам. Однако после второго развода он не торопился вступать в брак, ограничиваясь короткими романами.

Все изменило появление Ольги Остроумовой, с которой артист познакомился на съемках фильма «Гараж». Она тогда была замужем, и Гафт не решился на смелые действия. Ухаживать за Остроумовой он начал лишь в 1996 году, когда она уже развелась.

Скоро они поженились, Ольга уговорила мужа принять православие. Кстати, зарегистрировали их брак в больнице, где Гафт находился после операции. И потом он не раз повторял, что женитьба на Остроумовой полностью изменила его, он стал иначе относиться к жизни, почувствовал себя счастливым.

Ольга сразу же приняла на себя все бытовые вопросы, отгородила любимого от «земных» проблем, дав ему возможность полнее погрузиться в творчество. Кроме того, у Гафта наконец-то появилась большая семья: сына и дочь Остроумовой он принял, как родных.

Когда здоровье Валентина Иосифовича стало ухудшаться, родные были рядом с ним — их любовь и забота лечили не меньше, чем медицинские препараты и мастерство врачей. Но время все же взяло свое…

Мы приносим искренние соболезнования всем родным, близким и поклонникам Валентина Гафта. Такого, как он, больше нет и не будет.