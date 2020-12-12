Звездные истории

Как женитьба на Ольге Остроумовой изменила жизнь Валентина Гафта

12 декабря ушел один из символов эпохи - народный артист РСФСР Валентин Гафт. Он умер на 86 году жизни. Редакция портала Teleprogramma.pro приносит искренние соболезнования родным и близким артиста.

Как женитьба на Ольге Остроумовой изменила жизнь Валентина Гафта
Валентин Гафт. Фото: Globallookpress

Валентин Гафт был легендой эпохи советского кино и театра, одной из наших «глыб», звездой «Современника». К сожалению, и такие люди не живут вечно, их тоже касаются болезни, от которых страдают «простые смертные».

Военное детство 

Валентин Гафт. кадр из фильма «Анкор, еще анкор!» 1992 год
Валентин Гафт. кадр из фильма «Анкор, еще анкор!» 1992 год

Будущий великий артист родился в 1935 году в Москве, в семье прокурора и домашней хозяйки. Ему еще не исполнилось и 6 лет, когда грянула страшная война. Мальчику казалось, что он сможет наблюдать за войной из своего окна: с одной стороны будут немцы, с другой – наши. 

Он очень плакал, когда провожали на фронт старшего брата, — даже сильнее, чем на проводах отца. Война оказалась намного страшнее, чем в его детских фантазиях. Постоянно преследовал мучительный голод, по ночам сонного Валю мама укутывала одеялом и несла в убежище, — Москву каждую ночь бомбили. 

Отец остался в живых – правда, попал в госпиталь под конец войны, Валя запомнил, как папа лежал на больничной койке весь перебинтованный. 

А потом – Победа, и огромная гордость за наших, которые выстояли в этой войне и вышли из нее победителями. 

Подготовиться к поступлению помог артист Столяров

Валентин Гафт (Московский Драматический Театр Им. Ермоловой). Фото
Валентин Гафт (Московский Драматический Театр Им. Ермоловой). Фото: Globallookpres 

Подростком Гафт часто бегал в кино, у него быстро появились любимые артисты, он даже иногда называл себя фамилией того или иного артиста. Театральное представление он впервые увидел уже позднее, и не сразу понял, что на сцене идет не настоящая, а «придуманная» жизнь.  

Зато потом сцена так захватила подростка, что он решил поступать учиться «на артиста». Эту мечту подогревало и признание его способностей – Гафт успешно играл на школьной сцене. 

Готовя программу в Школу-студию МХАТ, Гафт понял: басню он читает не так. Но что именно нужно исправить – не понимал. И надо же было такому случиться: в один из дней он встретил на улице своего кумира – знаменитого артиста Сергея Столярова! Гафт, набравшись храбрости, попросил Столярова, чтобы он послушал басню в исполнении абитуриента. И известный артист отнесся к просьбе уважительно: привел юношу к себе домой и подробно разобрал с ним вместе басню. Гафта приняли. 

Четыре театра и кино 

Валентин Гафт (театр «Современник»). Фото
Валентин Гафт (театр «Современник»). Фото: Globallookpress

После получения диплома Валентин Гафт поступил в Театр имени Моссовета. Впрочем, через короткое время ушел оттуда и попал в Театр Сатиры, затем – в театр на Малой Бронной… 

Этот калейдоскоп остановился, когда молодой артист попал в «Современник». Этот театр стал для Гафта вторым домом. Здесь он сыграл свои лучшие роли. На сцену «Современника» Гафт продолжал выходить до недавнего времени – пока не начало подводить здоровье. 

Что же касается кино, то первые роли ему начали предлагать еще в 70-х. Однако по-настоящему прославил Гафта фильм Эльдара Рязанова «Гараж», снятый в 1979 году. Затем последовали другие фильма – «О бедном гусаре замолвите слово», «Забытая мелодия для флейты», «Небеса обетованные», «Старые клячи»… 

И, разумеется, все хорошо помнят Валентина Гафта в неподражаемой комедии «Здравствуйте, я ваша тетя!», и в новогодней сказке «Чародеи», и в криминальной драме «Воры в законе», и в множестве других фильмов. 

Литературный талант 

Валентин Гафт. Фото: Globallookpress
Валентин Гафт. Фото: Globallookpress

Помимо актерского таланта, у Валентина Иосифовича присутствует еще и литературный дар. Он известен своими эпиграммами на друзей и коллег – едкими, остроумными, хлесткими. Например, Армену Джигарханяну он написал: «Гораздо меньше на земле армян, чем фильмов, где сыграл Джигарханян». 

Пишет Гафт и серьезные стихи, в свет вышли его книги «Стих и эпиграмма», «Я постепенно познаю», «Красные фонари», «Тени на воде», «Сад забытых воспоминаний». 

Высокий, красивый… любвеобильный 

Валентин Гафт. Фото
Валентин Гафт. Фото: Globallookpress

Немногим известно о том, что из Театра Сатиры Гафту пришлось уйти после неудачного выступления: он так волновался, что перепутал актрис – своих партнерш, — и уронил декорации. А вот Алена Изоргина – манекенщица и одна из первых красавиц Москвы – стала свидетельницей этого происшествия.  

Гафт обратил внимание на красотку, они начали встречаться, потом поженились… Но он не мог заставить себя не смотреть на других женщин – такая натура. А потом и Алена влюбилась в другого. Словом, семья распалась. 

Рядом почти сразу же появилась новая женщина – Елена Никитина. Правда, отношения они не регистрировали, однако некоторое время поддерживали отношения. О том, что у него родился сын Вадим, Гафт узнал только через 3 года: подруга ничего не требовала от артиста, а потом и вовсе покинула страну, увезя сына в Бразилию. Отношения между отцом и сыном возобновились лишь в 2014 году – Елена и Вадим после долгого перерыва приехали в Москву. 

В браке с Инной Елисеевой на свет появилась дочь Ольга. Она хотела стать актрисой, но в институт не смогла поступить. После ссоры с молодым человеком Ольга, к сожалению, покончила с собой, — это произошло в 2002 году. 

Семейное счастье 

Валентин Гафт. Кадр из фильма «Гараж»
Валентин Гафт. Кадр из фильма «Гараж» 

Конечно, красивый и талантливый Гафт всегда нравился женщинам. Однако после второго развода он не торопился вступать в брак, ограничиваясь короткими романами. 

Все изменило появление Ольги Остроумовой, с которой артист познакомился на съемках фильма «Гараж». Она тогда была замужем, и Гафт не решился на смелые действия. Ухаживать за Остроумовой он начал лишь в 1996 году, когда она уже развелась. 

Скоро они поженились, Ольга уговорила мужа принять православие. Кстати, зарегистрировали их брак в больнице, где Гафт находился после операции. И потом он не раз повторял, что женитьба на Остроумовой полностью изменила его, он стал иначе относиться к жизни, почувствовал себя счастливым. 

Ольга сразу же приняла на себя все бытовые вопросы, отгородила любимого от «земных» проблем, дав ему возможность полнее погрузиться в творчество. Кроме того, у Гафта наконец-то появилась большая семья: сына и дочь Остроумовой он принял, как родных.  

Когда здоровье Валентина Иосифовича стало ухудшаться, родные были рядом с ним — их любовь и забота лечили не меньше, чем медицинские препараты и мастерство врачей. Но время все же взяло свое…

Мы приносим искренние соболезнования всем родным, близким и поклонникам Валентина Гафта. Такого, как он, больше нет и не будет. 

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Как женитьба на Ольге Остроумовой изменила жизнь Валентина Гафта
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