Умер народный артист РСФСР Валентин Гафт

Умер известный советский актер, народный артист РСФСР Валентин Гафт. Об этом сообщает ТАСС. Смерть актера подтвердила его жена.

«Да. Его не стало. Это произошло сегодня». Ольга Остроумова

Валентин Гафт – один из самых выдающихся советских и российских актеров. Звания народный артист РСФСР он был удостоен в 1984 году.

За свою жизнь Валентин Гафт был несколько раз женат. Его первой супругой была манекенщица Елена Изергина. Второй женой стала балерина Инна Елисеева. В этом союзе на свет появилась дочь Ольга. В 2002 году она покончила жизнь самоубийством. В 1996 году Гафт женился на актрисе Ольге Остроумовой, которая и ухаживала за ним последние годы.

В 2017 году Валентин Гафт упал и сильно ударился. Позже он перенес операцию. В 2019 году попал в больницу с инсультом левого полушария головного мозга. Позже он смог частично восстановить свое здоровье, но о полном выздоровлении речи, конечно, уже не шло. Известно, что в последнее время Гафт передвигался в инвалидном кресле.

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