Новый год 2021: Боня пойдет к родственникам Смерфита, а Семенович поест картошку со шкварками

Зачем Дмитрий Колдун бегает по магазинам, а Виктория Боня прячет продукты к новогоднему столу - артисты рассказали Teleprogramma.pro о своих традициях.

На календаре первый день зимы — чем не повод, чтобы задуматься о предстоящем Новом годе? Если у вас еще нет никаких планов и вы ломаете голову, где встречать главную ночь года, то можно позаимствовать идеи у российских знаменитостей.

Заваривайте ароматный чаек, усаживайтесь поудобнее (мягкий плед допускается, хорошее настроение — поощряется). Мы узнали, зачем Анита Цой наряжает сразу четыре елки, для чего Виктория Боня запасает на Лазурном берегу «русские» продукты и куда в ночь поедет Анна Семенович.

Четыре елки Аниты Цой

Пандемия, кроме минусов, подарила Аните Цой возможность впервые за много лет встретить Новый год дома, сесть за стол вместе с семьей, в положенное время поднять шампанское, а еще наготовить кучу вкусностей.

«Мои родные давно привыкли, что в новогоднюю ночь я всегда работаю и появляюсь к праздничному застолью после двух ночи. В этом году работа закончится не позднее 23:00 (из-за ограничения времени работы кафе и ресторанов — Ред.), и я успею приехать домой до полуночи. Если честно, я даже рада этому обстоятельству, мы так давно не загадывали все вместе новогодние желания под бой курантов».

В семье исполнительницы есть свои традиции. Анита обязательно наряжает четыре новогодних елочки: у мамы, у свекрови, у себя дома и на улице рядом с домом. Говорит, любит когда вокруг много волшебства, а еще устраиваем мини-концерт.

«Мы поем с мужем под гитару любимые песни, обязательно накрываем стол. Я соблюдаю все кулинарные традиции из детства. Готовлю и селедку под шубой, и «Оливье», варю холодец, делаю заливную рыбу, запекаю курочку. Конечно, на столе присутствуют и национальные корейские блюда. Но все-таки во главе стола все самое вкусное и любимое, с чем у каждого россиянина ассоциируется Новый год».

Картошечка со шкварками и лыжи для Анны Семенович

В эту новогоднюю ночь Анна Семенович, в отличие от многих коллег, будет работать. По крайней мере, певица на это рассчитывает. Она намерена провести ночь на сцене в одном из российских городов, где нет таких строгих ограничений, как в Москве. Либо же до 23:00 порадовать своим творчеством столичных зрителей.

«Потом поеду на дачу к родителям. В первые новогодние дни мой папа отмечает день рождения и празднование Нового года у нас плавно переходит в поздравление моего любимого папули. Продолжить праздники планирую в Сочи, на Красной поляне. Хочу покататься на лыжах».

Новогодний стол, за который сядет певица, традиционно ломится от закусок. Так как праздники в семье «затяжные», мама артистки успевает реализовать абсолютно все свои кулинарные таланты.

«Разумеется, на столе все традиционные салаты от шубы до «Оливье», домашние соления, запечная рыба. Обязательные мамины домашние пельмени. Папа готовит свою фирменную картошку со шкварками. В общем, в нашем доме голодным никто точно не остается».

Обязательно не только отведать все блюда, но и, сидя за столом, болтать обо всем до самого рассвета.

«Из-за пандемии мы в этом году не виделись месяцами, я старалась максимально защитить своих от вируса. Поэтому оказаться всем вместе в новогодние праздники очень важно».

Кулинарный сюрприз от Дмитрия Колдуна

Дмитрий Колдун решил не сетовать на временный перебой в работе и пустить незапланированный отпуск на покупку подарков для родных и близких. По магазинам в этом году он ходит осознанно и заранее, а не в перерывах между выступлениями, как это обычно бывает у артистов в горячую пору.

«Я точно знаю, что буду дома с вечера, а не буду нестись с выступления. Просто буду наслаждаться этим праздником в семейном кругу».

Провожать год будут по-семейному, по традиции, нарядят елку во дворе, а не в доме, чтобы не рубить деревья. Меню оговаривается заранее: мама артиста приготовит закрытый мясной пирог, сам Дмитрий — запечет утку.

«Конечно, салат оливье — наша советская традиция, которую никто отменить не сможет. Хочу приготовить в этот раз и что-нибудь особенное, ведь наступающий год Быка — это мой год. Но что это будет за кулинарный сюрприз для моих родных, я еще пока не решил. Но, постараюсь их удивить». View this post on Instagram A post shared by Дмитрий Колдун (@koldunmedia)

Новый год в советском стиле для Виктории Бони

Обычно телеведущая встречает Новый год в жарких странах, чтобы под ногами шуршал не снег, а песок. Но на этот раз останется на Лазурном берегу, где живет уже много лет. Встречать праздник бизнес-вумен вместе с дочкой пойдет к родителям бывшего супруга.

«У нас прекрасные, очень теплые отношения. И мы давно не отмечали этот праздник вместе. Дочка очень рада, что на этот раз в новогоднюю ночь вся самые любимые люди будут рядом».

31 декабря для Виктории Бони — это повод угоститься родными продуктами, так что о них звезда позаботилась заранее.

«За границей иногда возникают проблемы с поиском «русских» продуктов. Но, я озадачилась вопросом заранее. Кое-что привезла недавно из Москвы. Как в советские годы «это на новый год» (смеется). Стараюсь сохранять по возможности для дочки традиции новогоднего стола, какие были в моем детстве».

Несмотря на то, что куранты россиянка будет случать во Франции, загадать желание в полночь — это закон.

«Где бы я ни находилась, в каком часовом поясе, я обязательно включаю в интернете прямую трансляцию с Красной площади и отмечаю наступление Нового года именно по московскому времени».

О том, какие традиции есть в семье Розы Сябитовой, Кэти Топурии и читайте во второй части нашего материала.

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