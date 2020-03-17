«Не страшно, если человечество вымрет наполовину»: Боня высказалась о пользе коронавируса

Виктория Боня выступила с заявлением, что коронавирус полезен Земле. По мнению девушки, человечество в последнее время напоминает саранчу, которая истребляет все на своем пути. Вирус – это ничто иное, как способ очиститься.

«Извините за мнение, но это на пользу. На пользу нам всем, потому что планету сожрали, планету загубили. И, если честно, для меня страшнее гораздо, что погибнет планета. А то, что человечество вымрет наполовину даже, для меня это, если честно, не так страшно. Я готова наряду со всеми умереть, но лишь бы наша планета выжила», — высказалась девушка в личном блоге.

Боня при этом уточнила, что не желает никому зла, смерти или болезни. Однако надеется, что пандемия станет уроком для людей. Высказывание звезды Instagram немало удивило некоторых фолловеров.

«Когда родные или друзья заболеют и их болезнь закончится летальным исходом, тогда и напишешь еще один пост о пользе», «Пока не коснулось ее или ее близких… можно писать про пользу. Лишь бы что-то написать…», «А если бы с дочкой ее это случилось? Так же бы она сказала?», «Это пока не коснулось ее. Потом переобуется!» — комментируют люди пост звезды в Instagram.

Впрочем, нашлось немало и тех, кто согласен с мнением Виктории.

«И это верно, Виктория! Все верно! Даже какое-то предчувствие того, что это самое легкое пока наказание», «Материальные блага всему виной. Искупить, видимо, пришло время», «Хороший пост. Жаль, что люди понимают только в самом конце. Когда все уничтожено будет», — также можно увидеть в комментариях аккаунта Бони.