«Любим»: Анна Семенович показала родителей

В день матери многие российские звезды публикуют в своих микроблогах снимки с родными. Не осталась в стороне и Анна Семенович. С фанатами в Instagram артистка поделилась фотографией с родителями.

«Мои дорогие, давайте чаще говорить нашим родителям, как мы их любим. Ведь они нас любят самой чистой любовью, мы всегда для них маленькие дети!», — написала Семенович.

Фанаты отметили, какие красивые в Анны родители.

«Гены берут свое! Здоровья маме и папе! Классные!», — писали пользователи Сети.

Напомним, что недавно Семенович переболела коронавирусом. К счастью фанатов все прошло без осложнений. После этого певица занялась новым для себя бизнесом – доставкой продуктов до двери.

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