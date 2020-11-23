«И я это сделаю»: 38-летний Денис Шведов рассказал о своем отношении к пластической хирургии

Актер дал интервью порталу Teleprogramma.pro, в котором поделился не только подробностями съемок в сериале «Доктор Преображенский», но и признался, что в будущем планирует следить за своей внешностью.

Денис Шведов снялся в десятках картин. Он покоряет женские сердца с одного взгляда, но мужчина давно не свободен. Актер женат на наследнице известного режиссера Александре Розовской, которая подарила ему двоих детей: дочку и сына. О личной жизни артист рассказывает редко. Однако на днях он дал большое интервью порталу Teleprogramma.pro, поведав о съемках в сериале «Доктор Преображенский», где он сыграл главную роль. При этом актер раскрыл некоторые личные подробности из жизни.

По словам Дениса, он ценит в женщинах мозги, которые для него являются главной красотой. По его мнению, только это, а не внешность, притягивает любящие сердца. При этом сам он положительно относится к хирургии и, так как является медийной личностью, не исключает, что будет прибегать к помощи хирургов.

«Эта область активно развивается. Позволяет делать людей красивыми, избавляться от врожденных или приобретенных излишеств или травм. К пластическим хирургам обращаются и мужчины. Думаю, когда придет время, и я сделаю это. Особенно с учетом своей профессии», — пояснил свою точку зрения артист.

Неизвестно, как к его мнению относится жена. Но на съемках Шведов не только вживался в роль 50-летнего мужчины-врача, но и играл яркие сцены с одной из самых красивых отечественных актрис — Агнией Дитковските.

Добавим, что Денис был удивлен, когда его утвердили на главную роль. Он поделился своим мнением на этот счет и рассказал, как ему удалось перевоплотиться в пластического хирурга. Об этом можно прочитать в большой колонке портала Teleprogramma.pro.

А уже с 23 ноября в 21:30 вы можете увидеть сериал «Доктор Преображенский» на Первом канале.

Смотрите также:

Teleprogramma.pro предупреждает, что перед любыми хирургическими вмешательствами нужно проконсультироваться со специалистами.