Денис Шведов о «Докторе Преображенском»: «Во время постельных сцен мы проводили много времени в гримерном цеху»

Артист рассказал Teleprogramma.pro о том, как готовился к непривычной для себя роли в сериале.

23 ноября на Первом канале стартует показ сериала «Доктор Преображенский». Картина повествует о пластическом хирурге, мечтающем открыть в СССР 60-х годов Институт красоты. Но для воплощения своей мечты в жизнь ему необходимо пойти на сделку со спецслужбами.

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Антагонистом Льва Преображенского является его более молодой коллега по цеху Игорь Зорин, который, напротив, хотел бы покинуть Советский Союз и работать за границей. Налицо не только профессиональные разногласия, но и конфликт поколений и мировоззрений.

В интервью Teleprogramma.pro исполнитель роли доктора Преображенского Денис Шведов рассказал о том, как татуировки мешали ему во время постельных сцен, о своем отношении к пластической хирургии и о том, как бы поступил на месте главного героя.

— Денис, кто стал прототипом вашего героя – доктора Преображенского? Появлялась информация, что пластический хирург Александр Шмелев…

— Этот вопрос нужно адресовать сценаристам. Никаких специальных привязок мы не обсуждали. И явного кандидата в прототипы не было. Как и конкретного героя, места действия и еще каких-то ситуаций. Мне кажется, это собирательный образ, навеянный определенными историями. Но если вдруг так совпало, что существовал реальный персонаж, то это, конечно, здорово. И мы, сами того не зная, сделали биографическую ленту.

— Насколько сложно было играть возрастного персонажа? Ведь по сюжету вашему герою под 50, а вы значительно моложе…

— Да, это было мое главное недоумение. Сначала ребята рассматривали меня на другую роль. Потом мне предложили пройти пробы на роль доктора Преображенского. Если бы это не были Люба и Сережа (режиссеры сериала Сергей Тарамаев и Любовь Львова – прим. ред.), я бы все-таки вряд ли согласился, потому что это какая-то утопия.

Однако я решил им довериться, потому что они знают, чего хотят и как сделать это правдоподобным на экране. Я пришел на пробы, но был уверен в том, что меня не утвердят. Поскольку не мог ассоциировать себя с 50-летним человеком.

Но когда меня все-таки утвердили, в задачи режиссеров входило внушить мне, что во мне есть тот вес, та уверенность, те лидерские качества, присущие именно этому человеку. Который ведет за собой людей в совершенно новое для них путешествие под названием «Институт красоты» в Советском Союзе.

Помню, Люба и Сережа сказали мне: «У тебя это все есть. Только давай обсудим отправные точки». Я приехал к ним в шортах и на мотоцикле и был совершенно далек от образа Преображенского, никак не мог соотнести себя с ним.

Мы пробовали различные варианты грима, бороду, волосы, но в итоге уже в первый съемочный день, когда я чуть раньше появился на съемочной площадке, мы все это приклеили. Но потом отказались от этих атрибутов, чтобы Преображенский не превращался в ряженого.

— И как же вышли из этой непростой ситуации?

— Мы добавили морщин, усталости в лице, седины. И все заиграло новыми красками. К тому же в это время у меня шли параллельные съемки фильма «Завод» Юрия Быкова, где мой герой был в теле. И все пазлы сложились!

— Расскажите, пожалуйста, о роли консультантов на площадке…

— Без них представить себе такой проект невозможно. Иначе это уже какая-то пародия. У нас был консультант, который создавал совершеннейшую легкость. И было видно участие с его стороны. Мы видели, что человеку самому интересно вносить свой вклад в общее дело. И он сидел, ждал, когда мы что-то пытались изображать своими кривыми руками, объяснял. Очень позитивный человек, оставивший о себе хорошее впечатление. С ним было очень приятно работать. А без него никуда, особенно во всем, что касается технической части.

— Что было самым сложным при работе над ролью?

— Самое сложное – чтобы мне верили, что я могу быть главврачом, человеком, прошедшим войну. Для меня была важна несовременность речи, возможность найти нужное голосовое звучание. Повторить те интонации я не смогу, поскольку я все-таки человек нынешнего времени, а не 60-х годов. Но попытаться максимально уйти от себя обычного, от того, как я обычно говорю, следовало. Поэтому единственное, что я мог сделать, — это избавиться от современных движений тела и голоса, и произнесения фраз, которые тогда звучали по-другому.

— Как вы относитесь к тому, что многие женщины сейчас прибегают к услугам пластической хирургии?

— Положительно. Сегодня эта область активно развивается. Позволяет делать людей красивыми, избавляться от врожденных или приобретенных излишеств или травм. К пластическим хирургам обращаются и мужчины. Думаю, когда придет время, и я сделаю это. Особенно с учетом своей профессии.

— Что для вас значит понятие «женская красота»?

— Я не помню, кто это сказал. Но самое красивое и сексуальное в женщине – это ее мозги. Мне кажется, что это исчерпывающий ответ. То же самое и с мужчиной. Мне кажется, что только это оставляет нас с другим человеком, а не какие-то внешние проявления.

— Расскажите, пожалуйста, о самых запоминающихся случаях на съемочной площадке.

— Я и моя партнерша по фильму Агния Дитковските – люди с достаточным количеством татуировок на теле. И когда у нас были постельные сцены, нам приходилось по два часа стоять в гримерном цеху, чтобы их закрашивали. Потом мы прилипали друг к другу, потому что так становилось тепло, и кругом софиты. С одной стороны, такие съемки были приятными, а с другой, мучительными.

— По сюжету ваш герой должен сотрудничать со спецслужбами ради воплощения своей мечты создать Институт красоты. Как бы вы поступили на его месте?

— Хороший вопрос. Да, наверное, так же. Мне кажется, что у моего героя в то время просто не было иного пути, как бы много он не понимал о тех людях, с кем ему придется сотрудничать, и что ему придется для них делать. Иначе бы просто не было ничего. Так что я его понимаю и сделал бы также.

— Насколько сложно вам по жизни принимать какие-либо решения?

— Это вопрос из разряда: «В чем смысл жизни?» Я не знаю, как на него ответить. Единственное, что я понимаю: чем дольше я откладываю принятие решений, делегирую их другим людям, тем меньше внутри меня происходит духовного и социального развития. Поэтому это необходимое условие для мужчины и особенно в современном мире.

Смотрите сериал «Доктор Преображенский» на Первом канале уже с 23 ноября, в 21. 30

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