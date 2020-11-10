Звезда сериала «Бывшие» Денис Шведов рассказал о судьбе сериала в пандемию

Вечером во вторник в Москве состоялся премьерный показ алкодрамы известного датского режиссера Томаса Винтенберга «Еще по одной». Фильм, кстати, был заявлен в программе 73-го Каннского кинофестиваля, но из-за пандемии он не состоялся.

Звездных гостей на показе было немного, причина та же, по которой весной отменили кинофорум, — эпидемия коронавируса, заставившая многих остаться дома.

Актер Денис Шведов, посетивший премьеру фильма «Еще по одной», совсем скоро и сам будет презентовать картину. Артист, как известно, сейчас занят съемками в третьем сезоне популярного сериала «Бывшие».

«Мы снимаем уже месяц. Все хорошо, коронавирус, к счастью, пока не помешал нашим планам», — отметил Денис Шведов.

Кстати, ранее актер рассказывал, что к началу съемок похудел на семнадцать килограммов. Этого требовала роль.

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«Ну, что ж! Я похудел на 17 килограммов, — делился Денис Шведов в микроблоге. — Отправная точка была — 106 кг. Это мой личный рекорд. Все, теперь можно запускать «Бывшие-3»! Мы все к этому готовы: сценарий — огонь, любимая группа в сборе, утверждены новые персонажи».