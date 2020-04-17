«До сих пор учусь быть отцом»: Денис Шведов поделился секретами воспитания детей

Популярный актер и звезда сериала «Бывшие», 38-летний Денис Шведов является родителем двоих детей. Старшей дочери Мире 4 года, младшему сыну Ване исполнилось 2 годика. Сейчас семья артиста самоизолировалась на даче и старается много гулять. При этом отец уже учит малышей заботиться о дикой природе – ребятишки знают, что весной у птиц еще мало еды и на прогулке подкармливают пернатых.

Что касается запретов, то артист уверяет – слова «нет» и «нельзя» они с супругой Александрой Розовской стараются использовать только когда ситуация может быть опасной для здоровья ребятишек. И стремятся через игру помогать детям укреплять связи между предметами и явлениями детей к осознанности.

«Мы просто стараемся учить детей чувствовать, слышать и включаться», — рассказал актер порталу 7дней.ru. Он подчеркнул: «У меня двое детей, но я до сих пор учусь быть их отцом…».

В период самоизоляции наследники Шведова также занимаются аппликацией, собирают пазлы, играют с наклейками и различными игрушками.