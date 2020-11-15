Адвокат: «Пасынок Джигарханяна может отсудить часть имущества у Виталины Цымбалюк-Романовской»

Смерть Армена Джигарханяна подбросила топлива в давно поутихший конфликт между ним и экс-супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Пара распалась несколько лет назад, но долго упоминали друг друга в негативном ключе, вставал и финансовый вопрос.

Теперь возникает ситуация, при которой Виталина может лишиться части имущества, доставшегося ей от известного режиссера. Оказывается, пасынок Джигарханяна Степан может претендовать на материальные ценности.

Несмотря на то, что перед смертью Джигарханян успел оформить брак со своей второй женой Татьяной Власовой, мужчина может претендовать на имущество от предыдущего брака, заверяет адвокат.

«Если Армен Борисович оставил завещание, то, согласно его воле, все лица будут наследниками. Если завещания нет, то тогда вступают в права наследники. В первую очередь, родители, но их нет, жена и дети. Детей по крови у него тоже не было, но есть пасынок, который был усыновлен. Он — наследник первой очереди», — комментирует Teleprogramma.pro юрист Юрий Шель.

Получается, теоретически, Степан может претендовать не только на имущество Джигарханяна, нажитое с Власовой в повторном браке, но и на имущество, нажитое в браке с Цымбалюк-Романовской.

«При условии, что между Арменом Борисовичем и Виталиной не было заключено никаких соглашений о разделе имущества. Если пасынок актера вступит в наследство и увидит, что какая-то часть наследства отошла Виталине, то он может подать в суд. Стоит заявить, что в совместном браке Армен Борисович и Виталина приобрели и потребовать свою долю. У него есть шанс отсудить это имущество», — заключил юрист.

Армен Джигарханян умер 14 ноября на 86-м году жизни. В последние годы у него были серьезные проблемы со здоровьем, он почти не появлялся на публике.

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