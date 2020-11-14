Умер народный артист СССР Армен Джигарханян

Умер знаменитый российский актер Армен Джигарханян. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на театр, где он был руководителем.

Отметим, что в последние годы Армен Джигарханян, которому было 85 лет, испытывал серьезные проблемы со здоровьем. Он практически перестал появляться на публике. Жил актер в последнее время со своей второй женой актрисой Татьяной Власовой, которая ради него вернулась в Россию из США.

Добавим, что серьезно здоровье Армена Джигарханяна пошатнулось после развода с третьей женой пианисткой из Киева Виталиной Цымбалюк-Романовской. Их расставание было очень громким и широко обсуждалось в СМИ. Актер обвинил супругу в том. что она наставила в его доме жучков и следила за всеми его перемещениями. Кроме того, она завладела его деньгами и квартирой. Сама Цымбалюк-Романовская все обвинения в свой адрес отрицала.

Армен Джигарханян — народный артист России, президент и художественный руководитель Московского театра имени Армена Джигарханяна. Не так давно он приезжал на открытие сезона в свой театр. Тогда все актеры отмечали, что он в прекрасной форме.