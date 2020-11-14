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«Он был сам ходячая школа»: Проклова и Немоляева высказались после смерти Джигарханяна

Как отметили актрисы, он был их любимым партнером на съемочной площадке.

«Он был сам ходячая школа»: Проклова и Немоляева высказались после смерти Джигарханяна
Елена Проклова. Фото: Globallookpress.com

Актрисы Светлана Немоляева и Елена Проклова высказались после смерти актера Армена Джигарханяна, который ушел из жизни в возрасте 85 лет. По словам Немоляевой, Армен был ее любимым партнером. Он был невероятно одаренным человеком, с которым было приятно работать.

Светлана Немоляева
Светлана Немоляева. Фото: Globallookpress.com

«Он был сам ходячая школа. У него можно было учиться. Я благодарю судьбу, что она мне подарила такого партнера, как Армен Джигарханян. Я с ним сыграла, конечно, главный спектакль в своей жизни — «Трамвай желание».

Светлана Немоляева

Как заметила Немоляева, актер навсегда останется в сердцах всех коллег, сообщает «Пятый канал».

Со своей стороны, актриса Елена Проклова отметила, что актер был потрясающим человеком и артистом. При этом она заметила, что в жизни он был неоднозначным человеком. Его всегда с любовью будут вспоминать зрители, сообщает gazeta.ru.

Армен Джигарханян умер в возрасте 85 лет. В последние годы жизни он сильно болел и почти не появлялся на публике. Здоровье актера серьезно подкосила судебная тяжба с третьей женой пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской.

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Армен ДжигарханянВиталина Цымбалюк-РомановскаяЕлена ПрокловаСветлана НемоляеваУмер Армен Джигарханян