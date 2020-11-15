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Армен Джигарханян успел перед смертью повторно оформить брак с Татьяной Власовой

Сенсационное заявление сделал продюсер Марк Рудинштейн.

Армен Джигарханян успел перед смертью повторно оформить брак с Татьяной Власовой
Армен Джигарханян. Фото: Globallookpress.com

Продюсер Марк Рудинштейн в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ сообщил сенсационную новость о своем покойном товарище актере Армене Джигарханяне.

Армен Джигарханян с третьей женой
Армен Джигарханян с третьей женой. Фото: кадр из программы «Ты не поверишь!»

Оказывается, незадолго до смерти он успел повторно официально оформить свой брак со второй женой Татьяной Власовой. Теперь она и его пасынок Степан официальные наследники.

«Он не герой любовник. Это дурацкая история со свадьбой с Виталиной Цымбалюк-Романовской его, конечно, сильно подкосила. У него нет детей побочных. Это я точно знаю. Слава богу отбили у Виталины квартиру за 15 миллионов рублей, на которую она покусилась. Они помирилась и оформили брак с Власовой. Все Степану и Татьяне останется».

Марк Рудинштейн

Напомним, что с Виталиной Цымбалюк-Романовской, которая младше его на 43 года, Армен Джигарханян прожил в браке полтора года. После расставания она претендовала на его квартиру. Развод завершился грандиозным скандалом.

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