Армен Джигарханян успел перед смертью повторно оформить брак с Татьяной Власовой

Продюсер Марк Рудинштейн в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ сообщил сенсационную новость о своем покойном товарище актере Армене Джигарханяне.

Оказывается, незадолго до смерти он успел повторно официально оформить свой брак со второй женой Татьяной Власовой. Теперь она и его пасынок Степан официальные наследники.

«Он не герой любовник. Это дурацкая история со свадьбой с Виталиной Цымбалюк-Романовской его, конечно, сильно подкосила. У него нет детей побочных. Это я точно знаю. Слава богу отбили у Виталины квартиру за 15 миллионов рублей, на которую она покусилась. Они помирилась и оформили брак с Власовой. Все Степану и Татьяне останется». Марк Рудинштейн

Напомним, что с Виталиной Цымбалюк-Романовской, которая младше его на 43 года, Армен Джигарханян прожил в браке полтора года. После расставания она претендовала на его квартиру. Развод завершился грандиозным скандалом.

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