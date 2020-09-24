«Дарью Белоусову могли убить»: Никита Джигурда связал ДТП с Михаилом Ефремовым со скандалом в «Современнике»

Предполагаемую возлюбленную Михаила Ефремова Дарью Белоусову не могут найти уже на протяжении двух недель. Она не отвечает на звонки и съехала из квартиры в Казарменном переулке, которую, по слухам, ей помогал оплачивать Ефремов. У актера Никиты Джигурды есть своя версия, куда могла пропасть артистка «Современника».

«Как бы ее не убрали, раз она много знает. Это свидетель, который может рассказать подноготную дела Миши Ефремова, — говорит Никита Джигурда. — Все же я склонен думать, что в лучшем варианте она с Сережей Гармашем на отдыхе, а в худшем — ее могли убить. Поскольку Дарья — связующее звено между Мишей Ефремовым, который ей полностью доверял, и теми, кто стоит за этой заказухой. Она невиновный свидетель. Ведь, как показало наше собственное расследование, правое заднее колесо джипа Михаила уже на выезде автомобиля на Садовое кольцо было проколото. Поэтому ее вины нет, автомобиль оказался неисправен. В общем, Дарья Белоусова — ключевой свидетель в этом деле и связующее звено. Так бывает не только в фильмах, но и в жизни. Я призывал Дарью: «Появись, девочка, и мы тебя защитим». Хотел, чтобы Белоусова рассказала о том, что знает, о том, кто и каким образом заставлял ее участвовать в этой постановке — угрозами ли или шантажом, или деньгами, или всем вместе. Но сама-то Дарья невиновна».

«Но вы в день приговора все же настаивали на том, что Дарья Белоусова находилась за рулем в момент аварии…»

«Я разослал видео женщины, которая засняла ножку, выходящую из машины Миши Ефремова. Все это и так понятно.

Мы провели расследование и выяснили, что женская ножка, выходящая сразу после аварии, обута в обувь 36–37 размера. А это обувь, идентична обуви Дарьи Белоусовой на фотографии следующего утра, 9 июня, в 4 утра, когда она вместе с Гармашом на его машине подъехали к дому Миши Ефремова.

Но как только я в крайний день суда объявил об этом, Дарья сразу же пропала. И ее нужно искать не как человека, спрятавшегося по своей воле, а как жертву обстоятельств.

Дарья Белоусова знает, с кем Михаил находился в баре, почему у него в крови оказались не только алкоголь и наркотики, но и сильнодействующее снотворное».

«Почему же адвокат Михаила не рассказал обо всем этом на суде?»

«Эльман Пашаев — умница, я его люблю и уважаю. Но он не мог переступить через запрет Миши Ефремова. А Михаил сказал: «Дарью не выдавать, я беру это на себя». Эльман мог еще в суде первой инстанции с нашей помощью, с нашими экспертизами разбить это дело.

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«Но ведь можно было противостоять запретам… Вы же бы противостояли ради друга… Вон как его защищаете!»

«Я мужчина. А ей наверняка сказали: «Если хочешь, чтобы твоя мама (братья, родственники, в зависимости от ситуации), были живы, то держи ротик на замке». Миша в этом случае поступил, как настоящий мужчина. Он, как я предполагаю, знал, кто стоит за всей этой компанией, которая была против того, чтобы Миша становился главным худруком театра «Современник» вместо великой Гали Волчек. Они и ответственны за эту заказуху.

Жену Михаила Софью Кругликову спрашивали: «Почему вы были на даче в то время, как ваш муж пил неизвестно с кем? И в последнее время входил в такое состояние. Вам же звонили, предупреждали». На что Софья отвечала: «Да Миша пил с такими людьми, что мне страшно было подходить».

Я сам три или четыре года назад выпивал с такими ребятами, о которых даже рассказывать нельзя. Такие обычно предупреждают: «Если ты назовешь конкретные имена, то тебя точно грохнут». Вот в этой ситуации Миша, зная все это, молчит…

Напомним, что в день оглашения приговора Михаилу Ефремову Джигурда рассказал журналистам, что за рулем автомобиля. совершившего ДТП, находился не артист, а его пассия. И якобы Ефремов поступил как настоящий мужчина, взяв ее вину на себя.

Конечно, это всего лишь версия, так как в суде было доказано обратное.

А Teleprogramma.pro желает, чтобы Дарья Белоусова непременно нашлась, и обещает следить за развитием ситуации!