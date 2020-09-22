«Сумма ущерба – 365 тысяч»: молодая любовница Ефремова разгромила квартиру и пропала

После оглашения приговора Михаилу Ефремову в зале суда (Восемь лет колонии. — Прим. ред.) молодая пассия артиста — Дарья Белоусова исчезла из поля зрения репортеров. Изначально многие думали, что именно она сидела за рулем, а актер выгораживал ее на следствии, беря тем самым вину на себя. Однако расследование пришло к выводу, что в тот роковой вечер управлял авто именно заслуженный артист.

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Сейчас 36-летнюю любовницу Ефремова пытаются найти приятели и хозяйка квартиры, в которой некогда жила Дарья. Она не отвечает на звонки, не появляется в социальных сетях. При этом цель у всех разная – друзья хотят удостовериться, что с женщиной все в порядке, а владелица апартаментов Анна Зехерман хочет получить от нее круглую сумму.

«После сожительства Дарьи Белоусовой с Михаилом Ефремовым сумма ущерба в данной квартире составила по примерным оценкам 365 тысяч рублей», — заявила она в программе «Прямой эфир».

У нее не возникает сомнений, что артисты имели любовную связь. Их неоднократно видели вместе соседи, влюбленные вдвоем ходили за покупками, отдыхали на балконе. Однажды Зехерман заметила, как Дарья тащит на себе в квартиру пьяного Ефремова. На вопрос о том, зачем ей это надо, девушка резко ответила, что это ее дело.

Увы, но обычными любовными утехами их общение не ограничивалось. Женщина посетовала на то, что квартирантка нанесла ее жилью видимый ущерб. Вонью пропиталась вся обстановка квартиры, сигаретами были прожжены ковры и шторы, в итоге со многими вещами пришлось попрощаться.