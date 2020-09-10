Что из себя представляет тюрьма, в которой может отбыть срок Михаил Ефремов

После официального вступления приговора в силу Заслуженный артист России Михаил Ефремов может остаться отбывать наказание в хозотряде столичного СИЗО-5, известного также как «Водник».

Такое название учреждение получило благодаря близости с метро «Водный стадион». Об этом журналистам рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

Сейчас же актер находится в этом СИЗО и постепенно привыкает к новой жизни. Актер уже прошел тест на наличие CоVID-19. Также ему измерили давление и сделали флюроографию.

Соседями Ефремова по камере являются двое мужчин – оба Сергеи. В камере, где сейчас находится артист, недавно провели ремонтные работы. Там есть все необходимое для жизни в условиях заключения. Так, Ефремов и его соседи даже могут смотреть телевизор, а еще пить чай из электрочайника. Тем более ему уже успели передать первую посылку — сигареты, чай и сахар.

Кстати, в день приговора Михаил Олегович ужинал пюре и селедкой. На еду и другие условия пребывания в камере он не жалуется, поскольку служил в армии и никаких трудностей не боится. В депрессию Михаил Ефремов тоже не впадает, а чувствует себя нормально.

Известно, что после окончания карантина специально для заключенных и руководства СИЗО актер планирует прочитать пьесу «Баня», которую для него создал Иван Охлобыстин.

Если Ефремов останется в хозотряде СИЗО-5, то, видимо, он будет привлекать арестантов к художественной самодеятельности и ставить вместе с ними спектакли.

Что же из себя представляет учреждение, где артист может провести свои ближайшие годы?

Это комплекс зданий тюремного типа, где отбывают наказание не только взрослые, но и несовершеннолетние граждане.

С 1968 по 1992 годы на территории нынешнего СИЗО-5 располагался лечебно-трудовой профилакторий, который впоследствии был преобразован в Следственный изолятор. А уже в 1994 году здесь появились первые заключенные.

В «Воднике», как уже говорилось выше, также содержатся несовершеннолетние арестанты, которые могут пользоваться спортзалом, библиотекой, насчитывающей больше 7 000 книг, ходить в православную Воскресную школу. Наверняка Михаил Ефремов будет проводить встречи с молодежью, если останется в этом учреждении.

Также на территории СИЗО-5 действует Храм Святителя Николая Чудотворца, где могут молиться заключенные. Кроме того, в «Воднике» Ефремов и его сокамерники также могут играть в футбол, теннис, пользоваться видеозалом и библиотекой.

Но пока тот факт, что Михаил Ефремов будет отбывать наказание именно в Хозотряде СИЗО-5, является лишь предположением. Также он может быть отправлен в одну из колоний ФСИН Московской области.

Но при самых благоприятных условиях все же останется в хозотряде «Водника». Все-таки СИЗО-5 является одним из самых образцово-показательных учреждений страны и располагается на территории Москвы, благодаря чему родственники могут навещать Михаила Олеговича как можно чаще.