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Свадьбы не будет?: Анастасия Волочкова попробовала соблазнить Никиту Джигурду

Актер тем временем заверил, что грудь у балерины настоящая.

Свадьбы не будет?: Анастасия Волочкова попробовала соблазнить Никиту Джигурду
Анастасия Волочкова. Фото: instagram.com/volochkova_art

В преддверии скорой свадьбы Анастасия Волочкова поразвлекалась с Никитой Джигурдой. На кадрах было заметно, что балерина не совсем трезвая, а в руках у актера был стакан, похоже, с алкогольным напитком. В видеоролике, который был опубликован в Instagram, Джигурда спросил у Анастасии, что ей привезти из заморских стран. Балерина попросила «чудище для сексуальных утех».

«Настоящая! Не верьте ни Собчак, ни Тине Канделаки. Грудь настоящая, соски настоящие!», — заверил Джигурда, ощупав тело Волочковой.

Ранее Анастасия заявляла, что счастлива в отношениях с неким мужчиной. Имя и личность его она не раскрывает, но сообщила фанатам, что готовится к свадьбе. Недавно будущие молодожены отдыхали в Турции. Балерина называла этот отпуск предсвадебным путешествием.

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