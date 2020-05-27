«На один месяц сократил зарплаты на 50%»: Гуф рассказал, как спасает свой бизнес в период пандемии

Пандемия потихоньку косит малый бизнес. На этот раз его жертвой пал бар группы «Мумий тролль», расположенный в самом центре Москвы. А вот рэпер Гуф с его брендом одежды Lugang еще пока пытается держаться.

«К сожалению, наши худшие опасения подтвердились. Несмотря на наши старания и отчаянную веру в чудеса, Мумий Тролль Music Bar Москва уже никогда не сможет открыть свои двери по адресу Тверская, 7», — такая информация появилась на официальной странице группы «Мумий Тролль» в Instagram.

Музыканты написали, что бар был вынужден закрыться в связи с пандемией коронавируса. И за это время всем арендаторам было предложено покинуть здание до 15 августа.

«Учитывая текущую коронавирусную ситуацию, мы понимаем, что…карнавала не будет. Спасибо всем музыкантам, персоналу и гостям. Мы будем хранить теплые воспоминания, а пока постараемся подумать, как нам начать… с чистого листа», — гласит информация на официальной странице группы «Мумий Тролль».

Если пандемия лишила лидера коллектива Илью Лагутенко и его команду выгодного бизнеса, то рэпер Гуф (Алексей Долматов), владеющий брендом стильной одежды Lugang, еще предпринимает попытки остаться на плаву. И у него это неплохо получается.

Об этом артист рассказал порталу Teleprogramma.pro

— Как выживает в условиях карантина ваш бизнес?

— В этом случае мне повезло, потому что я не успел разместить магазины Lugang в торговых центрах, а такие мысли были.

У нас единственный магазин в центре Москвы, который пришлось закрыть. И, как и у многих сейчас, нет понимания, с какими долгами мы выйдем после карантина.

Я считаю, что каждый артист, как и любой сотрудник, должен в сложной ситуации биться за свой бизнес. Бренду Lugang за 4 года существования удалось занять определённую нишу, есть огромная и постоянно растущая аудитория ценителей нашего качественного продукта.

Именно стабильный покупательский спрос обеспечивает финансовую устойчивость в такие непростые времена.

Я понимаю, что делает мне рейтинги, и что может помочь моему бизнесу в момент пандемии. Поэтому, как только я понял, что ситуация не очень хорошая, и что нас закрыли, я открыл свою комнату в доме, где у меня находится огромное количество товара Lugang и начал дарить эту одежду всем.

Помимо этого, я выходил в прямые эфиры с различными популярными людьми, и, в принципе, я сам очень активно появлялся в этих эфирах, что позволяло моей команде сделать довольно высокие выручки даже в месяцы пандемии.

По разным данным, оборот по отрасли упал на 80-90%, у нас же сокращение продаж составило менее четверти от оборота 2019 года. Я благодарен всем своим людям, которые делали покупки, помогали держаться моему бизнесу и оставаться в хорошем стабильном состоянии.

— Какие меры предпринимаете, чтобы спасти свое дело?

— На самом деле, пока я сидел дома, посмотрел много различных интервью основателей бизнесов. Все делают одно и то же — они пытаются уйти в онлайн.

В обычное время онлайн нам приносил немало, ведь более половины наших клиентов не из Москвы. И интернет-магазин работал и продолжает работать стабильно.

Я понимаю, какие трудности испытали коллеги, которые работали только с оффлайн продажами, но мы за несколько лет четко выстроили все онлайн процессы, которые помогли продавать, не останавливая работу.

— Никого не пришлось увольнять?

— Мы оставили всех сотрудников и всю команду. Сейчас мы отправили всех сотрудников на outsource и сократили зарплаты в 50% на один месяц, но в следующем месяце мы оплатили жалованье уже в полном размере.

Именно в эту пандемию я понял, насколько у меня сильная команда, потому что в первый месяц, когда мы сократили зарплаты, все трудились не меньше, чем обычно, а даже, наоборот, коллектив вошел в положение, работал по максимуму и делал все возможное, чтобы люди смогли вовремя получить свои вещи.

Это касается не только логистики, но и производственного процесса наших вещей. Наше производство и дизайнеры работали в прежнем режиме, а то и больше.

— Каковы ваши прогнозы по ситуации с малым бизнесом вообще?

— Наверное, мало кто сейчас может дать чётких прогнозов. Тем более даже ветераны бизнеса говорят о том, что нынешний кризис по своим масштабам и последствиям превзойдёт те, с которыми приходилось сталкиваться ранее.

Для себя мы стараемся видеть, в первую очередь, возможности для дальнейшего роста. Уверены, что пройденные трудности сделают нашу команду профессиональнее и опытнее.