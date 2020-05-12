«Этот человек меня подставил»: Гуф рассказал о своих отношениях с Топурией

За два года рэпер так и не смог забыть свою бывшую девушку.

Гуф расстался с Кети Топурия два года назад. Рэпера оставила певица, а он так и не смог простить ей этого поступка.

Девушка никак не прокомментировала свой уход, но, по слухам, виноваты в этом измены музыканта и его пристрастие к наркотикам. Однако Гуф посчитал, что предала его именно Кети.

«Обиднее и больнее всего, что именно этого человека оберегал на 200%, и именно этот человек меня подставил», — сказал о Топурии мужчина в исповедальном фильме на платформе Premier.

По словам рэпера, до отношений с Кети он три года не употреблял запрещенные вещества. А когда начал вновь, она якобы будто обрадовалась тому. Музыканту показалось, что девушке нравилось вытаскивать его со дна, выступая спасительницей.

Гуф утверждает, что при ней перестал писать песни, а просто лег на диван и стал отращивать живот. Топурия же не желала знакомить его с друзьями и родителями, хотя он воспринимал их отношения серьезно.

Отметим, что теперь у Гуфа новая девушка по имени Леся, а Топурия строит отношения с бизнесменом Львом Деньговым.