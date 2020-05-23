Анна Седокова уже четыре месяца не видела свою дочь от украинского бизнесмена Чернявского

Моника несколько лет живет с отцом в США.

Певица Анна Седокова в прямом эфире «Муз-ТВ» заявила, что уже четыре месяца не видела свою дочь Монику. Ребенка, напомним, она родила от украинского бизнесмена Максима Чернявского. Девочка в последние годы проживает с отцом в Америке. Именно предприниматель в свое время получил опеку над ребенком.

По решению суда, Анна Седокова имеет права видеться с дочкой. Раньше она регулярно отправлялась за океан. Однако сейчас из-за пандемии исполнительница лишена такой возможности.

Как отметила певица, на майские праздники у нее, как правило, бывали концерты в Турции. Дочь всегда прилетала к ней. Сейчас же Анна Седокова расстраивается еще и потому, что совсем непонятно, когда она сможет увидеть наследницу.

Любопытно, что Чернявский настоял, чтобы снимки их дочери не появлялись в Сети. Сейчас Седокова общается с дочкой только по видеосвязи. При этом она понимает, что в ближайшее время с девочкой ей увидеться не удастся.