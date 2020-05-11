«Не вижу никого рядом с собой»: Гуф заявил о планах жениться на новой возлюбленной

Фанаты рэпера Гуфа активно обсуждают в Сети его новое видео, которое сам 40-летний артист назвал исповедью (ролик доступен на платформе Premier). В нем музыкант рассказал о своей наркотической зависимости и творческих планах, а также о любовных отношениях с девушками, которые сильно влияли на его жизнь.

С 2008 по 2014 годы рэпер был женат на Айзе Анохиной, у них есть общий сын. Позже женщина рассказала, что долго терпела измены супруга для того, чтобы сохранить семью.

В 2017–2018 годах Гуф встречался с певицей Кети Топурией. В новом видео он рассказал, что после того, как артистка его бросила, он полгода был в глубокой депрессии. Сейчас мужчина рад, что эти отношения кончились.

Про новую же любовь рэпер говорил с большим теплом.

«Сейчас я счастлив. Хочу детей, хочу дочку. Я Лесю очень люблю, — поделился Алексей Долматов. — Леся — единственная женщина, которой я вообще не изменял ни разу. Пока мы были вместе, никого не хотелось мне. Я не вижу никого рядом с собой, кроме нее, и хочу жениться на ней раньше, чем появятся новости о том, что у нас появятся дети».

Гуф рассказал, что знает свою избранницу уже семь лет. А показала ему ее, кстати, бывшая жена Айза Анохина. Ранее рэпер уже пробовал построить отношения с этой девушкой, но терпел неудачу. Сейчас и он, и она остепенились и, похоже, всерьез готовятся к свадьбе.