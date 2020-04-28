«Жалко, что коронавирус поражает и мозги»: Марат Башаров догадывается, кому выгодно травить его за прошлые грехи

Актер также рассказал, в каких отношениях сейчас находится с бывшими женами.

Известный российский актер Марат Башаров вновь оказался в эпицентре скандала. Все дело в том, что в Сети набирает подписи петиция с требованием лишить актера звания Заслуженного артиста Республики Татарстан и Государственной премии Российской Федерации.

Поводом к появлению такого онлайн-документа послужило откровенное интервью Марата в передаче «Секрет на миллион» Леры Кудрявцевой, где он в открытую признался в избиении своих жен: Екатерины Архаровой и Елизаветы Шевырковой.

Авторы петиции вспомнили дела давно минувших дней, отметив, что в ходе тех инцидентов Екатерина получила закрытый оскольчатый вдавленный перелом левой носовой кости, и черепно-мозговую травму. А Елизавета в 2016 году — травму руки. В 2018 же году супруг сломал ей и нос.

Авторы петиции возмущаются тому факту, что артист до сих пор не был наказан, хотя срок давности этих дел давно истек. Тогда как в западных странах инициаторам домашнего насилия грозит судебный срок. Непорядок.

Журналисты Teleprogramma.pro попросили прокомментировать ситуацию с петицией самого Марата Башарова.

— Жалко, что коронавирус – это такая страшная болезнь, которая поражает не только легкие, но и мозги у некоторых. Жалко, обидно. Ну, а что делать?

Людям, видимо, нечем заняться, они сходят с ума, сидя дома. А ведь что-то нужно делать, что-то обсуждать, — сказал Марат Башаров. — Включаешь телевизор, а там тоже одни только новости про коронавирус. А здесь хоть какое-то развлечение.

Ребята, не вы давали мне это звание. Звание заслуженного артиста Татарстана мне вручил президент Республики Татарстан, а лауреата госпремии РФ – Владимир Владимирович Путин. Поэтому тот, кто давал, пусть тот и лишает.

— В эфире передачи «Секрет на миллион» вы рассказали о том, как поднимали на своих жен руку. Насколько для вас было это трудно?

— Конечно, трудно. Правда, об этом уже все давно знали, только давным-давно забыли. Это было два года назад. Но сейчас такая скукотища, и народ придумал себе развлечение – лишить Башарова звания.

Завтра еще что-то придумают. Мне искренне жалко этих людей. Видимо, им совсем нечем заняться дома. Все программы и фильмы отсмотрены, книжки прочитаны…

— Как вы думаете, если петиция наберет определенное количество голосов, вас действительно могут лишить званий?

— В нашей стране возможно абсолютно все. Если эти люди хотят меня наказать, подписав эту петицию, то этого делать не нужно. Меня давно наказали.

После этого инцидента в 2018 году меня лишили очень многих работ. Срок давности уже прошел. Но видимо, люди, подписывающие эту петицию, считают себя вершителями судеб. Бог им судья, что скажешь.

Мне их жалко, потому что им действительно нечем заняться. А ведь я пошел на передачу и открыл им свою душу, рассказал всю правду, ничего не наврал. Но видимо, народ так отреагировал на это.

Я вам скажу, что из тех посланий, которые мне пишут в Instagram и Facebook, 70 % отзывов – положительные. И я очень благодарен этим людям. Но, как известно, в бочке с медом есть ложка дегтя, не без этого.

— Общаетесь ли вы с пострадавшими женами?

— С Екатериной Архаровой я не общаюсь. А вот с Елизаветой Шевырковой – да, у нас общий ребенок — сын. Опять же повторюсь, что прошло уже два года. Видимо, кому-то делать нечего, раз он снова поднимает эту тему.

И я даже догадываюсь – кому. Давайте пересмотрим программу еще раз до конца, подумаем, кому это выгодно, и тогда уже будем писать петиции. Терпение, друзья мои, терпение.

— Как коронавирус повлиял на вашу творческую жизнь?

— У меня должно было быть очень много проектов: и съемок, и запланированных спектаклей. У нас сорвались гастроли во многих городах, отменились спектакли в Москве.

Но что поделаешь? Такая вот ситуация, ее нужно пережить, переболеть, отсидеться дома, чтобы эта зараза ушла. Я уверен, что коронавирус мы поборем, а вот человеческую глупость не исправить уже ничем.

— Съемки каких фильмов с вашим участием не состоялись из-за пандемии?

— Слава Богу, мы успели закончить картину под названием «Гадалка-2» . Летом должны были начаться съемки еще одного фильма, но я не буду пока говорить его название, потому что это плохая примета.

Но все что ни делается, все к лучшему. Появилась возможность позаниматься своим домом. Раньше на это не хватало времени, потому что все время работа, работа, работа. А теперь можно побыть с детьми, и они счастливы, что папа практически постоянно рядом.

Мы играем, лепим, рисуем, танцуем, красим – в общем, ходим ходуном. Также появилась возможность поработать над будущими проектами – почитать сценарий, пьесу, порепетировать, потому что работы накопилось очень много.

— А финансово вы сильно пострадали?

— Конечно. А кто же не пострадал? А поскольку я один кормилец (супруга не работает), нужно содержать ребенка. Все пострадали, но надо держаться. Плакаться нельзя.