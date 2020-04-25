«Мы целовались в кадре»: Марат Башаров припомнил, как, будучи женатым, очаровался Мироновой

Марат Башаров очаровался Марией Мироновой, будучи женатым на Елизавете Круцко. Ни для кого из зрителей не секрет, что 45-летний актер достаточно часто в течение своей жизни менял женщин, однако о любви к коллеге по цеху не знал практически никто. Лере Кудрявцевой Башаров рассказал, что тогда он был семейным человеком – его первой пассией стала собственный продюсер Елизавета Круцко.

«У нас с Марусей были такие отношения… мы целовались в кадре. Лиза чувствовала, что мы неровно дышим друг к другу…Это была такая… платоническая любовь. Но я клянусь – у нас с Машей ничего не было, никакой близости», — поспешил оправдать себя и Миронову Башаров.

Позже Башаров все же пошел налево, подтвердив догадки обманутой Круцко. Марат рассказывает – он искренне влюбился в новую женщину, но сейчас за те времена ему очень стыдно.

«Она устраивала мне сцены ревности. Я по гаражу бегал от нее! Меня не выпускали, закрывали дома. Я умолял, чтобы она отпустила меня к другой», — рассказал он.