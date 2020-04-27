Марат Башаров может лишиться звания народного артиста после признания в избиении жен. Напомним, 45-летний актер стал гостем программы «Секрет на миллион», где отметил: второй и третьей супруге он действительно ломал конечности. Племяннице Эммануила Виторгана Екатерине Архаровой он и вовсе травмировал не только нос: девушка уехала в больницу с сотрясением мозга. Со своей стороны Башаров по прошествии лет подчеркивает: ему очень стыдно перед своими бывшими пассиями за подобное поведение, а последнюю супругу — Елизавету Шевыркову — он даже просит вернуться назад.

Подобные откровения шокировали зрителей передачи. Люди составили петицию с требованием лишить Башарова звания народного артиста.

«Вчера телеканал НТВ выпустил в эфир шоу «Секрет на миллион» с Маратом Башаровым в качестве гостя. Там он открыто признался в том, что бил своих жен. Действия Марата Башарова подпадают под одну из статей Уголовного кодекса РФ. Срок давности по каждой из этих статей — два года, так что нет никаких оснований полагать, что Башарову предъявят какие-то обвинения. Однако в конце апреля Регину Тодоренко лишили звания «Женщины года» журнала Glamour только за оправдание домашнего насилия. Почему за слова есть формальные санкции, а за реальные преступления — нет?» — гласит текст петиции, размещенной на Change.org.

На момент написания новости свои подписи под текстом петиции оставили уже 6 тысяч человек. Люди откровенности и слез Башарова не оценили, в комментариях они пишут, что коллегам Марата должно быть стыдно, что они появляются с ним на одной сцене. «Люди, применяющие насилие, не должны появляться на ТВ и тем более иметь почетные статусы», — уверены они.