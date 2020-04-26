«Хотела дать Навке по башке»: экс-жена Башарова объяснила, почему ненавидела фигуристку

Отставная супруга Марата Башарова Елизавета Круцко разоткровенничалась в программе «Секрет на миллион». Она призналась, что сильно ревновала Татьяну Навку к супругу и мечтала нанести ей увечья.

В 2006 году актер встретился с фигуристкой на проекте «Звезды на льду», где у них начались отношения. Татьяна тогда оставила ради Марата мужа Сергея Жулина, а Башаров свою жену Елизавету Круцко.

Супруга ведущего «Битвы экстрасенсов» многое ему прощала и была готова простить и измену, всеми силами стараясь удержать его при себе – запирала мужа в доме, не пускала на ледовые гастроли, устраивала сцены, бегала за ним по гаражам…

«Я ревновала. Хотела дать Татьяне Навке коньками по башке», — призналась Елизавета на шоу НТВ.

Чтобы хоть как-то походить на свою соперницу, несчастная женщина стала учиться фигурному катанию, но потом поняла, что это все глупости и отпустила мужа к новой возлюбленной. Однако отношения Татьяны и Марата тоже продержались недолго, после двух лет гастролей они вернулись в привычное русло и поняли, что между ними мало чего общего.

Сейчас Татьяна Навка замужем за пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым. Елизавета Круцко обрела свое счастье с другом Башарова Сергеем.