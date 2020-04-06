Лена Миро потребовала у Teleprogramma.pro 500 тысяч рублей за интервью

Мы попросили блогера поздравить пользователей Рунета с предстоящим праздником. Но вышло дорого...

7 апреля в России отметят день рождения Рунета. Редакция портала Teleprogramma.pro обратилась к известным блогерам за комментариями к празднику.

В списке самых читаемых оказалась скандально известная писательница Елена Мироненко, более известная под именем Лена Миро.

Девушка популярна громкими высказываниями, комментариями, советами на политические и светские события в стране и мире. Лена запросто и порой очень жестко критикует звезд российского шоу-бизнеса, чем и привлекает внимание публики.

Мы попробовали связаться с блогером по электронной почте, попросив о персональном интервью для журнала. Как и полагается, поприветствовали и вежливо объяснили, что мы хотим.

Ответ не заставил себя ждать долго и был таким: «Добрый день 500 тр» (орфография сохранена).

Автор явно сэкономил на знаках препинания и других словах, ну а мы, в свою очередь, решили сэкономить на авторе, так как не понимаем, как поздравление читателей может стоить полмиллиона рублей.

В подтверждение выше написанного делаем скриншот сообщения.

Много ли захотела блогер за теплые слова или нет? Мы поискали, с чем можно сравнить запрошенную сумму. Ну, вот, к примеру, звезды телестройки «Дом-2»: Бородина и Бузова. Телеэфиры приносят Ксении и Ольге порядка 3 млн рублей в месяц.

Но, согласитесь — на съемках девушки работают тяжело. И съемок в месяц может быть не одна. Да и имена все же более «раскрученные», чем у блогера Лены Миро.

Поэтому, спасибо, Лена, нет. Мы совершенно бесплатно поздравим своих читателей с рождением Рунета. Хороших вам новостей, высоких скоростей и замечательного настроения!