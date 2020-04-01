«Терпила»: Миро жестко прошлась по Оксане Самойловой

Скандальный блогер считает, что супруга рэпера была прекрасно осведомлена о его любовных похождениях.

Накануне весь Рунет потрясло сообщение Оксаны Самойловой о разводе с Джиганом. Многдетная мать призналась, что все 10 лет ее брака оказались полны обманов со стороны мужа. Девушка, по ее признанию, верила ему, потому что «добрая и наивная». И теперь, узнав о предательствах возлюбленного, звезда «Инстаграма» подает на развод.

Многие поддержали молодую мать. А вот скандальный светский блогер Лена Миро поспешила с порцией разоблачений и критики. Она уверена: Самойлова наверняка знала, что ее половинка ходит налево. Но предпочитала молчать и терпеть его выходки.

«Лично я верю в следующее: Оксана — терпила, которая много лет прогибалась под заскоки Джигана», — высказала свое мнение Миро.

При этом блогер считает, что Самойловой выгоднее выставить себя жертвой, которая ничего не знала, чтобы не потерять расположение поклонников, которые уже начали ее жалеть.

А продюсер Яна Рудковская решила поддержать Джигана. Она заявила, что от плохих мужиков четверых детей не рожают. И не верит во все то, что сейчас происходит в знаменитой семье.