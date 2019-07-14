Бузова против Бородиной: сколько зарабатывают известные телеведущие

Сравниваем доходы двух ведущих самого скандального телепроекта нашего ТВ.

Уже 15 лет общественность критикует «Дом-2» за развращение молодежи, но проект и ныне там, на канале ТНТ. У «Дома-2» стабильные рейтинги и хорошие доходы за размещение рекламы, поэтому закрывать его никто и не планирует. Что касается личных заработков, то, к примеру, Ксения Собчак в роли ведущей телестройки заколачивала по 100 тысяч долларов в месяц (это 3 миллиона рублей по курсу тех лет). Но есть два человека, которые получили от «Дома-2» больше других: 36-летняя Ксения Бородина и 33-летняя Ольга Бузова. Не имея специального образования, они стали телеведущими, получили армию поклонников, раскрутили собственные проекты и заработали кучу денег. Кто же из них богаче?*

Ксения Бородина

Телеэфиры от $50 тыс. (3 млн руб.) в месяц

На ТВ Ксения ведет три проекта: «Дом-2», «Бородина против Бузовой» и «Перезагрузка».

Рекламные контрактыот $50 тыс. (3,1 млн руб.) до $100 тыс. (6,3 млн руб.) за контракт

Бородина рекламирует дезодорант, косметику. Один из контрактов у нее с крупным брендом, и все же рекламного ажиотажа вокруг ее персоны (как в случае с Ольгой Бузовой) не наблюдается.

больше по теме Стало известно, сколько зарабатывают Петросян и Степаненко Уже около месяца общественность следит за громким разводом Елены Степаненко и Евгения Петросяна.

Социальные сети от 400 тыс. руб. за одну публикацию

У Бородиной в Инстаграме 13 миллионов подписчиков. Российское исследовательское агентство блогеров, основываясь на рыночных ценах за рекламу, подсчитало: за полугодие в соцсетях Ксения Бородина может зарабатывать до 42 млн руб.

Корпоративы от 1 млн руб. за мероприятие

Ведущая Бородина обойдется заказчику в сумму от 1 млн руб. — гонорар звезды зависит от продолжительности заказника, сложности и других условий.

Бизнес от 500 тыс. руб. в год

У Бородиной в центре столицы работают два салона красоты — этот бизнес телеведущая раскрутила, поэтому он приносит пусть и небольшой, но стабильный доход. Семейный ресторан и детский клуб Ксения с партнерами открыла в прошлом году, поэтому о доходах говорить пока рано.

Ольга Бузова

Телеэфиры от $50 тыс. (3 млн руб.) в месяц

Когда Ольга крутила роман с партнером по «Дому-2» Романом Третьяковым, она была одной из самых рейтинговых участниц и получала в месяц около $5 тыс. (по курсу тех лет 140 тыс. руб.). Теперь она ведущая, и доходы выросли в 10 раз. Кроме «Дома-2», Оля ведет ежедневный телепроект «Бородина против Бузовой». Также раз в год в эфир выходит еще одно шоу, где Ольге ищут жениха. В прошлом году оно называлось «Замуж за Бузову», в этом году выйдет под названием «План Б». А это значит, что Оля заработает еще минимум $200 тыс. (12,6 млн руб.) в качестве гонорара за участие в шоу.

Рекламные контракты от $100 (6,3 млн руб.) до $300 тыс. (18,9 млн руб.) за контракт

Бузова стала рекламным лицом одного из банков. Раньше Оля представляла шампуни, косметику, мебельные центры, а банк — это уже другой уровень, на котором находятся серьезные артисты уровня Константина Хабенского или Владимира Машкова. Гонорар у нее, конечно, процентов на 20 меньше, чем у «небожителей». Но это ведь только начало!

больше по теме Как звезды зарабатывают миллионы на разводах Простая арифметика главных расставаний сезона

Социальные сети от $100 (6,3 млн руб.) до $300 тыс. (18,9 млн руб.) за контракт

У Бузовой в Инстаграме 16 миллионов подписчиков. Доход звезды за размещение коммерческих публикаций может достигать 47 млн руб. за 6 месяцев — такие данные приводит российское исследовательское агентство блогеров.

Корпоративы от 2 млн руб. за концерт

Оля и поет на мероприятиях, и ведет их. Концерт Бузовой обойдется заказчику в 2 млн руб., а ведение корпоратива — в 2,5 млн. Также Ольга зарабатывает по 100-200 тыс. руб. за участие.

Бизнес минус 10 млн руб.

Бузова инвестирует заработанные деньги в развитие бизнеса и музыкальной карьеры (покупает песни, снимает клипы). К примеру, в открытие своего ресторана она вложила 10 млн, которые пока не отбила: «Не все получилось сразу, как я хотела… Но мы сейчас заново выстраиваем бизнес с моей маленькой командой». Магазин бижутерии и проект с криптовалютой также не принесли дохода телеведущей. Но Ольга упорно ищет свою нишу, ведь доходов от основных видов деятельности хватает, чтобы без большого ущерба заниматься пробами «бизнес-пера».

*Подсчеты произведены на основе данных, взятых из открытых источников.