Кто из знаменитостей запасся гречкой, чтобы пережить эпидемию коронавируса

Портал Teleprogramma.pro выяснил, что отечественные знаменитости в период кризиса продолжают ходить по супермаркетам и мало интересуются покупками онлайн.

Стремясь избежать встречи с загадочным китайским коронавирусом, которым по официальной статистике заразились уже порядка 400 тысяч жителей планеты, многие люди кинулись покупать продукты впрок.

Чем больше у семьи подготовленных с умом запасов, тем дольше можно просидеть дома в самоизоляции и, соответственно, тем меньше шансов заразиться.

Ну, а если дело не в самих покупках, а в любви к процессу, шоппингом можно развлекать себя даже во время карантина — с помощью Интернет-магазинов, где можно приобрести все — от пиццы до нового шкафа.

Портал Teleprogramma.pro решил выяснить, как делают покупки российские знаменитости — онлайн или нет, и что они покупают в период кризиса.

Эвелина Бледанс: «Затарилась гречкой и туалетной бумагой»

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс в беседе с корреспондентом нашего портала призналась, что на всякий случай решила последовать примеру многих соотечественников и сделать запас «дефицитных» сегодня товаров. Причем вовсе не в онлайн-магазинах.

«Я редко покупаю что-то через Интернет, сказала бы, что совсем не покупаю. Продукты всегда беру в магазине и на рынке. Сейчас я закупилась какими-то вещами на случай, если придется не выходить из дома. Затарилась бытовой химией, салфетками, бумагой туалетной. И гречку тоже купила, макарошки, гречку, сахар, муку – все это у меня в арсенале есть. Хотя надеюсь, что это не понадобится».

Панике Эвелина Висвальдовна не поддается, но необходимые меры для того, чтобы не заразиться Covid-19, все же принимает.

«Я была вчера, например, в магазине. В маске, я не подхожу близко к людям, я использую перчатки, ничего не трогаю руками и потом все равно руки мою. Думаю, что, если следовать этим простым правилам, то ничего страшного нас не ждет», — считает телезвезда.

Андрей Григорьев-Апполонов: «Пошел, наловил рыбы и поел»

Участник группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов сейчас находится, по его словам, в «раю» — в Сочи. Оказалось, что он тоже не является фанатом покупок в Интернет-магазинах.

«Я вообще ни разу в жизни ничего в Интернете не покупал, я покупки делаю «по старинке» — в обычном магазине, либо прошу сделать это моих друзей, помощников».

Следуя рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, во время пандемии Андрей старается соблюдать меры безопасности. Между тем, панике он не поддается, и ни гречки, ни туалетной бумаги не покупал. Но с едой на Черноморском побережье у него проблем не возникает.

«Сейчас ситуация непростая и я, в свою очередь, стараюсь не появляться в общественных местах. Есть хочется – пошел, наловил рыбы и поел», — рассказал нам рыжий из «Иванушек».

Прохор Шаляпин: «Дома есть все необходимое»

Самым подготовленным к эпидемии оказался певец Прохор Шаляпин. Судя по всему, один из главных донжуанов российской эстрады не только переживет пандемию сытым и довольным, но сможет прокормить еще нескольких человек.

«Я не боюсь встречаться с людьми и ни в чем себе не отказываю. Единственное неудобство для меня состоит в том, что закрыли все тренажерные залы. Понимаю, что это необходимо и это логично. Слава богу, у меня дома есть все необходимое – эллипс, гантели, но коллективное занятие спортом в зале мне все же больше по душе. Я вообще человек запасливый. Рос в простой рабоче-крестьянской семье, а потому у меня всегда запасов много. Я могу из дома не выходить полгода и с голоду я не умру, даже если бы не было этой пандемии. У меня всегда есть запасы и, к сожалению, я часто выбрасываю продукты, потому что у них заканчивается срок годности. У меня и шоколад, и протеиновые коктейли, и гречка (правда, зеленая, я не люблю обычную), и все необходимое. Есть и все для спорта, есть одежда (ее хватит, даже если два года ничего не покупать), и все, что может пригодиться».

Шаляпина мы тоже спросили о том, делает ли он покупки онлайн. Певец ответил утвердительно, впрочем уточнил, что зависимости от Интернет-шоппинга у него нет.

«Если нужно – пойду в магазин и всё куплю. Но в принципе покупки через Интернет я иногда делаю. Заказываю еду или какие-то вещи, которые трудно достать. Что касается нынешнего спроса, то думаю, что людей толкает на это паника, нежели рост цен или исчезновение продуктов. В магазинах все есть, с голоду мы точно не умрем. Самое главное, о чем мы сейчас все молимся – это чтобы нефть подорожала на мировом рынке, доллар опять упал, и мы все жили спокойно. Это главное», — считает Прохор.

А вы уже забили кухонные шкафчики крупами и макаронами, или надеетесь на «авось»?