Гречка, туалетная бумага и моль Алевтина: мемы о коронавирусе, чтоб разрядить обстановку

Во время эпидемии народ не теряет чувства юмора и продолжает высмеивать поведение окружающих.

Есть множество людей, которых совсем не веселит ситуация с охватившей мир эпидемией коронавируса. Это врачи, ежедневно рискующие своими жизнями. Это те, кто заболел и сейчас лежит в больнице с пневмонией. Это те, кто боится заразиться и заразить своих пожилых родственников.

Но все остальные стараются не унывать и борются с тревогой, придумывая новые шутки и мемы — как о самом вирусе, так и о поведении народа.

Портал Teleprogramma.pro собрал в социальных сетях самые забавные картинки на эту тему.

Смеемся над страхом

Эпидемия стала поводом для переоценки ценностей — теперь туберкулез кажется не таким уж страшным заболеванием, а соприкосновение с приехавшим из Италии вызывает острое желание отпилить себе конечность.

Китай — источник бед

Но главным виновником распространения заразы по миру все считают вовсе не Италию, а Китай. Любители покупать товары на китайских сайтах опасались, что даже в глубине прибывших из Поднебесной посылок может скрываться вирус. Впрочем, медики эти страхи поспешили рассеять.

Туалетная бумага — самая нужная вещь

В отдельных странах, в частности, в Австралии, на фоне паники вырос спрос на такой неожиданный товар, как туалетная бумага. Россияне нашли это забавным, но на всякий случай тоже бросились скупать заветные рулоны.

Любовь к гречке

Люди также скупают крупы, макароны и прочие продукты с длительным сроком хранения. Одним из лидеров по популярности, конечно, остается всеми любимая гречка.

Маски-шоу

В аптеках России, да и всего мира самым дефицитным товаром стали самые обычные медицинские маски. Многие превращают это в выгодный бизнес — продают втридорога заранее купленные маски или занимаются изготовлением новых масок с интересным дизайном. А кто-то просто не верит в то, что маски способны защитить от вируса.

Карантин как пытка

Уставая на работе, мы частенько мечтали об «удаленке» или о том, чтобы просто посидеть недельку дома. Но когда мечта сбылась и работодатели вынужденно отправили всех на карантин, обнаружилась другая беда — сидя в четырех стенах, ты не знаешь, чем себя занять. И хуже всего приходится родителям — дети, которые не ходят в школы и детские сады, могут так вымотать мамины нервы, что любая работа покажется райским отдыхом.

Как провести время с пользой ? Советы паникерам Опубликовано Михаилом Полицеймако Среда, 18 марта 2020 г.

Чем все закончится?

Границы между государствами сейчас закрыты, закрываются бары и рестораны, звезды отменяют свои концерты. Люди боятся выходить на улицы и переводят общение друг с другом в виртуальную плоскость. И, тем не менее, наблюдая за тем же Китаем, где эпидемия понемногу сходит на нет, можно надеяться на то, что скоро и в остальных странах жизнь вернется в привычное русло.

А вы относитесь к коронавирусу с юмором или считаете эту тему слишком серьезной для того, чтобы отпускать шуточки?