От актера «Игры престолов» до легенды футбола: кто из звезд подхватил коронавирус

Коронавирус, несмотря на все принятые меры, продолжает распространяться по миру. На сегодняшний день зафиксировано уже около 350 тысяч подтвержденных случаев, для более чем 15 тысяч заразившихся болезнь закончилась смертью.

Как правильно заметила певица Мадонна, встревоженная этой ситуацией, коронавирус можно назвать одновременно великим и ужасным, ведь он уравнял всех на Земле. Вирусу не важно, в какой стране ты живешь, сколько тебе лет, богат ты или знаменит — заразиться им может любой.

Мы решили вспомнить, кто из знаменитостей уже прошел тест на коронавирус и получил положительный результат.

Первыми звездами мирового масштаба, подхватившими Covid-19, оказались Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон. Симптомы появились у пары во время поездки в Австралию, 11. марта они сдали анализы и все подтвердилось.

Голливудский актер сообщил о болезни своим подписчикам в Instagram. Он чувствовал себя хорошо и послушно выполнял все условия карантина.

22 марта стало известно, что ряды заразившихся пополнил великий испанский тенор Пласидо Доминго. 79-летний артист, который сейчас находится в Мексике, в своем посте на Facebook сообщил, что у него была высокая температура и кашель, и тест показал наличие в организме Covid-19.

«Девушка Бонда» — актриса Ольга Куриленко — тоже подтвердила, что заражена коронавирусом. Ее коллега, актер Кристофер Хивью, знакомый зрителю по роли вожака одичалых Тормунда, сдал тест на вирус 17 марта, и он так же оказался инфицированным.

Не избежал этой участи и темнокожий британский актер Идрис Эльба, причем он даже знает, где и когда подцепил заразу — во время рекламной фотосессии с женой канадского премьер-министра Софи Трюдо, у которой неделю спустя обнаружили вирус.

В той фотосессии принимал участие и шестикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон. Когда СМИ начали писать о том, что он тоже мог стать переносчиком болезни, спортсмен поспешил опровергнуть все слухи: он соблюдает режим самоизоляции, между тем, никаких симптомов вируса у него нет, а потому врачи даже отказались проводить тесты.

Легендарный итальянский футболист, а ныне технический директор «Милана» Паоло Мальдини тоже инфицирован коронавирусом.

Пресс-служба клуба сообщила об этом, отметив, что заражен и сын Паоло — 18-летний игрок «Милана» Даниэль Мальдини. Отец и сын уже провели две недели дома, не контактируя с другими людьми, они чувствуют себя хорошо.

А вот для любителей футбола в Италии радостных новостей пока нет. Эпидемиолог, профессор Пизанского университета Пьерлуиджи Лопалько на днях заявил, что проведение в стране футбольных матчей со зрителями, с учетом сложившейся ситуации, сможет быть возобновлено не раньше октября 2020 года.

Жители Великобритании сейчас молятся о том, чтобы королева Елизавета II и ее муж принц Филипп избежали заражения. Дело в том, что королеве уже 93 года, герцогу Эдинбургскому — 98, а в этом возрасте вызванная коронавирусом пневмония бывает особо опасна и нередко заканчивается самым печальным образом.

Князь Монако Альбер II гораздо моложе старших членов королевской семьи, ему всего 62 года. Некоторое время назад князь перенес воспаление легких, а потому очень боялся усугубить все, подхватив Covid-19. Он мыл руки, использовал антисептик, но ему все же не повезло.

В США среди зараженных оказался сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол. 22 марта соответствующая новость появилась в его официальном Twitter-аккаунте. По словам пресс-секретаря политика, никаких симптомов у того не появлялось, а тест ему решили сделать исключительно из соображений осторожности, ведь он по работе много путешествует и общается с кучей людей.

Senator Rand Paul has tested positive for COVID-19. He is feeling fine and is in quarantine. He is asymptomatic and was tested out of an abundance of caution due to his extensive travel and events. He was not aware of any direct contact with any infected person.

— Senator Rand Paul (@RandPaul) March 22, 2020