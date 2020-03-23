Алексей Воробьев: «Температура у меня скакнула до 39,9, но тест на коронавирус не делали»

Режиссер и музыкант Алексей Воробьев находится сейчас в Лос-Анджелесе. И болеет. Что случилось?

Певец Алексей Воробьев взволновал поклонников новостью о плохом самочувствии. Артист рассказал Teleprogramma.pro о том, что у него поднялась высокая температура, но сдать анализы на возможный коронавирус в США он не может.

«Два дня назад я проснулся с температурой 38, — говорит Алексей. — Меня дико знобило и, когда температура поднялась до 39,9 — я, конечно, немного напугался. По совету своего доктора выпил противовирусное средство. К ночи температура спала. И вот уже два дня держится в области 36,6–37. Но тест пройти оказалось не так легко: нужно направление врача, которое дается только на основании очевидных симптомов. У меня таких симптомов не было, это было обычное ОРВИ, и делать тест мне не стали. Так что отсиживаюсь дома, пью чай с имбирем и лимоном, и принимаю меры профилактики. Не целую незнакомых девушек в губы, ношу мотоциклетный шлем, и не выхожу из дома без резиновых перчаток».

По словам Алексея, в Соединенных Штатах люди спокойно переживают непростой период: сидят дома, покупают продукты на несколько дней вперед. Паники нет.

«Все киносъемки в Лос-Анджелесе остановлены, кафе, рестораны и магазины закрыты. А позавчера официально запретили выходить на улицу без серьезного повода — разрешается гулять с собакой, ходить за продуктами и в аптеку. Единственное — сейчас появились очереди, так как с целью безопасности в магазины запускают всего по 4–5 человек одновременно, и, чтобы войти в супермаркет, люди стоят на улице».

Напомним, по последним данным ВОЗ, всего в мире заболели коронавирусом нового типа 335 тысяч человек. В России уже провели более 163 тысяч тестов на вирус. Под наблюдением находятся свыше 50 тысяч человек — это вернувшиеся из-за границы и те, кто контактировал с заболевшими.

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