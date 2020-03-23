Последствия скандала: что на самом деле сказала Боня о коронавирусе

Недавно Виктория Боня сделала громкое заявление в Сети о том, что коронавирус дался человечеству во благо. Дескать, люди стали вести себя как саранча, сжирая все на своем пути. Теперь Земля должна очиститься, чтобы не погибнуть.

Слова девушки были восприняты неоднозначно как интернет-сообществом, так и СМИ. Кто-то поддержал Викторию, а кто-то осудил, заметив, что такое мнение возможно только в ситуации, если беда не коснется самого тебя. В итоге Боня устала сдерживаться от атак акул пера и хейтеров, разразившись целой серией гневных сообщений в личном блоге, обвиняя порталы в искажении ее высказывания.

В распоряжении Teleprogramma.pro есть запись скандального видео из stories Instagram, где светская львица рассуждает о том, что смерть половины человечества принесет пользу Земле. Мало того, она сама готова пожертвовать собой ради планеты.