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Последствия скандала: что на самом деле сказала Боня о коронавирусе

Бывшая участница «Дома-2» ославилась скандальным высказыванием о чистке планеты болезнью.

Последствия скандала: что на самом деле сказала Боня о коронавирусе
Виктория Боня. Фото https://www.instagram.com/victoriabonya/

Недавно Виктория Боня сделала громкое заявление в Сети о том, что коронавирус дался человечеству во благо. Дескать, люди стали вести себя как саранча, сжирая все на своем пути. Теперь Земля должна очиститься, чтобы не погибнуть.

Блог Бони. Фото
Фото https://www.instagram.com/victoriabonya/

Слова девушки были восприняты неоднозначно как интернет-сообществом, так и СМИ. Кто-то поддержал Викторию, а кто-то осудил, заметив, что такое мнение возможно только в ситуации, если беда не коснется самого тебя. В итоге Боня устала сдерживаться от атак акул пера и хейтеров, разразившись целой серией гневных сообщений в личном блоге, обвиняя порталы в искажении ее высказывания.

Блог Бони. Фото
Фото https://www.instagram.com/victoriabonya/

В распоряжении Teleprogramma.pro есть запись скандального видео из stories Instagram, где светская львица рассуждает о том, что смерть половины человечества принесет пользу Земле. Мало того, она сама готова пожертвовать собой ради планеты.

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