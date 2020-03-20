«Коронавирус?»: Алексей Воробьев пожаловался на плохое самочувствие

Подписчики заподозрили у артиста Алексея Воробьева коронавирус. О плохом самочувствии исполнитель рассказал в личном микроблоге в Instagram. Певец поведал, что буквально за несколько часов оказался в кровати с высокой температурой. Где именно он мог подхватить инфекцию и какого она характера, сказать наверняка не может.

«Я проснулся от того, что меня дико потряхивало. Подскочила температура. Не присылайте мне мемы из интернета на тему всяких болячек, они пока что больше не смешные», — с трудом произнес Леша.

Позже Воробьев посоветовал фолловерам беречь себя и в целом быть аккуратнее. Алексей призвал аудиторию не переживать за него сильно – в ближайшее время исполнитель намерен встать на ноги и продолжить работу над новыми песнями и клипами. Тем временем, подписчики предположили, что Леша заразился коронавирусом. «Алексей, у вас не коронавирус ли?», «Коронавирус?», «Не болеть! Держаться!», «Надеемся, это просто простуда», «Поправляйтесь скорее, пожалуйста», — написали они.

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