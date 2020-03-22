Назван самый безопасный транспорт во время эпидемии коронавируса

Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов назвал вид транспорта, в котором безопаснее всего перемещаться во время эпидемии коронавируса. В интервью каналу «Звезда» специалист подчеркнул, что стоит избегать скученности людей, поэтому самыми безопасными можно считать личные автомобили и такси. В автобусах, трамваях и метро из-за пассажиропотока вероятность коснуться поверхности, которой касался инфицированный человек, значительно больше.

Но в то же время Викулов успокоил, как минимум, москвичей, отметив, что весь столичный общественный транспорт обрабатывается специальным антибактериальным средством, снаружи и изнутри.

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Напомним, что многие звезды шоу-бизнеса удивляются: почему отменяются концерты, но не закрывается метро, где скученность людей просто колоссальная. Специалист отметил, что не стоит создавать панику вокруг «подземки»

«Там будет вводиться система тепловизоров, камеры слежения и система фильтрации воздуха», — рассказал инфекционист.

По его мнению, это благоприятно скажется на будущем, когда московское метро сразу будет готов к различным эпидемиям.