Жены неприлично богатых мужей: семейные истории Натальи Водяновой и других счастливиц

Наталья Водянова прославилась не только своим участием в модных показах и фотосессиях, но и благотворительной деятельностью.
Кроме того, всеобщее внимание привлекает ее личная жизнь: после бедного детства и обделенной юности «Золушка» встретила своего принца. И не раз.
Подобным образом повезло и другим девушкам, вытащившим счастливый билет.
Наталья Водянова – от Золушки до невесты миллиардера
19-летняя русская модель познакомилась с 32-летним британским аристократом Джастином Портманом на одной из парижских закрытых вечеринок.
«Свободный художник», коллекционирующий предметы искусства, и юная красавица не сразу оценили друг друга: для начала они громко поскандалили.
Впрочем, уже на следующий день Джастин позвонил, извинился и пригласил Наташу на свидание. Так начался их роман, переросший в семейную жизнь. В этом браке Наталья родила троих детей, однако спустя 9 лет было объявлено об их разводе.
По мнению журналистов, главной причиной расставания стала новая любовь Водяновой. Ее избранник – французский миллиардер Антуан Арно. Наталья перебралась к нему в Париж вместе с детьми, покинув шумный Лондон, и родила еще двоих детей.
Похоже, в жизни Золушки из Нижнего Новгорода все замечательно – они с Арно вместе вот уже 9 лет и на фото выглядят счастливым семейством. В начале этого года Арно сделал Наталье предложение, и теперь она готовится к свадьбе.
Меган Маркл – отказалась от жизни в королевской семье
Эта история похожа на сказку – настоящий принц женился на простой актрисе. Гарри, принц Сассекский, начал встречаться с американской актрисой Меган Маркл в 2016 году, а в мае 2018-го состоялась свадьба. Ради любимого Меган отказалась от протестантизма, сменив веру на англиканскую.
Но не прошло и двух лет, как пара объявила о своем желании жить частной жизнью. Меган и Гарри, в семье которых в 2019 году родился сын, больше не хотят представлять королевскую семью, придерживаться строгого протокола и зависеть от британской казны. Видимо, свободолюбивая американка оказала свое влияние на принца Гарри.
Мелинда Гейтс – одна из самых влиятельных женщин Земли
Два года назад Мелинда Гейтс, супруга американского предпринимателя, одного из создателей компании Microsoft Билла Гейтса, получила 6-е место в списке самых влиятельных женщин планеты (по версии журнала «Форбс»).
А начался ее путь к вершине еще в 1987 году. 23-летняя выпускница университета познакомилась с Биллом Гейтсом на пресс-конференции, и с тех пор они не разлучались.
Через 7 лет влюбленные поженились, в этом союзе родились трое детей. Надо сказать, все знакомые Билла были поражены: в их кругу Гейтс считался старым холостяком и никто не ожидал, что он все-таки женится.
Мелинда – не просто жена: она принимает участие в разработке многих продуктов Microsoft и активно занимается благотворительностью.
Присцилла Чан – покорила сердце Марка Цукерберга
Рассказывают, что Присцилла Чан и Марк Цукерберг познакомились… в очереди в туалет. Это было, когда оба учились в Гарварде, во время одной из студенческих вечеринок. Типичный «ботаник» поначалу не понравился Присцилле. Впрочем, на свидание она все же согласилась.
И скоро девушка с экзотической внешностью стала для создателя Facebook самым близким человеком. Именно она поддерживала его и искренне верила в успех всех проектов Марка. В мае 2012 года они поженились – без особой пышности, сыграв свадьбу на заднем дворе дома и выбрав достаточно скромный наряд для невесты.
После нескольких выкидышей Присцилла родила двоих детей. Скромная рассудительная девушка осталась такой и после свадьбы, она не отличается расточительностью и с удовольствием участвует в многочисленных благотворительных проектах мужа.
Как вы думаете – эти девушки выбирали мужчин по их личным качествам или все же поставили на первое место богатство?