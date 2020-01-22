Звездный стиль

«Очень стильно»: Наталья Водянова в платье с английским воротником восхитила стилиста

Модель посетила мероприятие в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

«Очень стильно»: Наталья Водянова в платье с английским воротником восхитила стилиста
Наталья Водянова. фото: globallookpress.com/

Наталья Водянова впервые после Нового года покинула Париж, где живет с женихом Антуаном Арно и пятью детьми. Еще на днях она блистала на показах мод в столице Франции, а теперь оказалась в на мероприятии в Швейцарии. Модель обладает утонченным чувством стиля. Еcли на показе она была в свитере и длинной юбке, то для торжественного мероприятия в рамках Международного экономического форума девушка выбрала сдержанный образ.

Накануне Водянова побывала в необычном месте среди гор в Давосе. Вместе с влиятельными людьми она обсуждала тему «Женщины в кризисе» и поговорила о достоинстве. Встреча прошла в достаточно теплой обстановке. Модель выбрала платье макси с запахом. Черный цвет ткани с вкраплениями оттенил фарфоровую кожу Натальи. Она дополнила наряд лишь брошкой, а также распустила волосы и сделала нюдовый макияж.

Многие поклонники пришли в восторг от ее образа. «Наталья, какое на вас платье-пальто красивое», «У вас восхитительно чувство стиля. Всегда одеты к месту», «Такая красивая», «Бесподобный наряд», — стали писать пользователи Сети.

Специально для портала Teleprogramma.pro оценила наряд модели Елена Бестави, эксперт по имиджу и стилю.

«Водянова, как всегда, великолепна. Платье подобрано соответственно мероприятию. При всей строгости черного цвета, английского воротника, платье с запахом словно окутывает ее. Мероприятие проходило в горах, и такой вариант словно говорит, что ей хочется комфорта. Ткань с легким мерцанием фактуры говорит о торжественности мероприятия. Модная брошка на лацкане. Все очень сдержанно и при этом очень стильно», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Елена Бестави является имиджмейкером-стилистом. Она проводит мастер-классы и создает авторскую бижутерию. Также Елена работала с ведущими на телевидении. Вот уже 10 лет Бестави и благодаря мастер-классам, и «Школе Имиджа и Стиля BestaviStyle» учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

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Звездный стильмода и стильНаталья ВодяноваРазбор стилиста
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«Очень стильно»: Наталья Водянова в платье с английским воротником восхитила стилиста
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