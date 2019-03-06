«Такая счастливая»: Наталья Водянова и Антуан Арно посетили модный показ в Париже

Модель заигрывала с возлюбленным и даже показала на камеру язык, когда направлялась на светское мероприятие. Поклонники отметили, что давно не видели знаменитость в таком игривом настроении.

Во Франции на днях завершилась Неделя высокой моды. Так как известная супермодель Наталья Водянова живет в Париже, то она стала главной гостьей многих показов. Даже накануне своего дня рождения она не удержалась и вышла в свет. Пропустить показ Louis Vuitton девушка тоже не смогла. 5 марта она направилась во внутренний двор Лувра, так как именно там состоялось светское мероприятие. Перед показом звезда успела прогуляться с мужем Антуаном Арно по городу и снять видео.

В соцсети Водянова поделилась роликом, на котором она в игривом настроении позирует папарацци, а затем берет супруга за руку. При этом она улыбается, а затем показывает язык на камеру. Для появления на публике модель выбрала яркий образ. Она облачилась в зауженные брюки с цветным принтом, ботинки на шнуровке с острым носом и куртку цвета фуксия с накладками и ремнем. А вот Антуан выбрал классический черный костюм, добавив красок с помощью тонкого шарфа лазурного цвета.

Наталья насладилась показом, а затем пообщалась с другими гостями мероприятия. Она не стала скрывать, что шоу ей очень понравилось. Супруг модели также был со всеми приветлив. Он уже привык, что его жена всегда привлекает к себе много внимания, даже если она не поднимается на подиум. Поклонники оставили множество комплиментов девушке в соцсети. Они считают, что она очень гармонично смотрится со своим мужем. «Вы очень красивая пара!», «Такая счастливая», «Такая естественная, наша девочка», — отозвались пользователи.

Напомним, что Водянова успевает совмещать материнство и карьеру. При этом она всегда безупречно выглядит. От прошлых отношений у нее есть сыновья Лукас и Виктор, а также дочь Нева. Своему нынешнему мужу она подарила наследников: Максима и Романа. Все дети живут с моделью и ее возлюбленным. Каждый из них, кроме младшего Романа, которому лишь летом исполнится три года, умеет играть на музыкальных инструментах. Дочка Наталья прекрасно играет на пианино. Отметим, что муж девушки является французским бизнесменом, гендиректором компании Berluti. Несмотря на свою занятость, Арно старается сопровождать супругу на различных мероприятиях.