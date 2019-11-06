Билл Гейтс потерял второе место в списке самых богатых людей

Очередной рейтинг Forbes, обновляющийся в режиме реального времени, снова принес сюрприз интересующейся публике и экспертному сообществу. Президенту группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернару Арно удалось занять вторую строчку в списке самых богатых людей мира.

При этом Арно, со своими 107-ю миллиардами долларов, потеснил с импровизированного пьедестала основателя Microsoft Билла Гейтса, заработавшего по итогу «только» 106 миллиардов. А вот первое место осталось снова за основателем Amazon Джефф Безос, (112,4 млрд. долларов). Кроме того, в пятерке самых состоятельных людей оказались также Уоррен Баффет и автор создания Facebook Марк Цукерберг, заработавшие, соответственно,87,3 и 72 миллиарда долларов.

Напомним, тройка лидеров списка не меняется уже несколько месяцев. А Гейтс, к слову, возглавлял рейтинг аж с 1994 года. И потеснить лидера удалось только осенью прошлого года. Возмутителем спокойствия стал как раз Безос, остающийся по сей день самым-самым.