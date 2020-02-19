Витас: «Коронавирус существует. Будьте осторожны!»

Долгое время он считался одним из самых закрытых исполнителей российской сцены: не давал интервью, не «светился» на мероприятиях… Добавьте к этому интригующий образ, придуманный для Витаса: на своих первых концертах он появлялся в серебристом костюме, его шею закрывали блестящие «жабры», а пел он невероятно высоким для мужчины голосом.

«Потомок Ихтиандра», «человек с жабрами», — зашептались досужие сплетники. Лишь сравнительно недавно певец «вышел из сумрака» и начал говорить о себе. Но до сих пор Витас предпочитает отвечать на вопросы журналистов максимально кратко, — он убежден, что самое главное высказывает со сцены, своими песнями.

О своем продюсере и энергии, которую зрители получают от Витаса на концертах

Журналисты Teleprogramma.pro дозвонились до Витаса и задали ему несколько вопросов, в том числе – о его потрясающем успехе в Китае.

На одну из его песен — Made in China – снят клип, в котором Витасу подпевает его бессменный продюсер Сергей Пудовкин. Наш корреспондент поинтересовалась – почему было принято такое решение? Возможно, Сергею самому хотелось когда-то стать певцом, и он теперь реализует отчасти свои мечты?

«Да, Пудовкин артист, — ответил Витас. — Я увидел в нем талант. Каждый продюсер — это нереализованный артист».

Известно, что многие артисты не только делятся своей энергией во время концертов, но и сами чувствуют ту мощную энергетику, которая идет от зрителей. А как происходит с Витасом – он больше отдает или получает?

«Я заряжаю своей энергией зрителей, — ответил артист. — Им хватает этой энергии на три-четыре месяца. Потом нужно снова на концерт ко мне».

О талантливом молодом певце Димаше

Поклонники не раз аплодировали Витасу, исполнявшему песни дуэтом, – он пел с Николаем Гнатюком, Демисом Руссосом и другими звездами.

Мы спросили – а с кем еще ему хотелось бы спеть на одной сцене, кто вообще ему нравится из современных исполнителей? Витас ответил:

«Есть хороший парень — Димаш из Казахстана (Димаш Кудайберген – участник и победитель множества вокальных конкурсов. — Прим. ред.). Он талантливый и интересный, мне кажется, что мы могли бы что-то вместе спеть. Как вы думаете?».

О китайской публике и коронавирусе

Витас очень популярен в Китае, в 2009 году ему было присвоено звание народного артиста этой страны. Китайская публика буквально боготворит Витаса, в Шанхае в его честь установлена статуя, и певец отвечает китайцам искренним уважением и любовью, часто гастролируя по городам Поднебесной.

Вот и в начале этого года, не испугавшись грозного коронавируса, Витас проехал по городам Китая и дал несколько масштабных концертов.

Он не только пел со сцены, но и общался с поклонниками, фотографировался со всеми желающими и раздавал автографы. Причем все это время Витас не прятал лицо под маской, несмотря на опасность заражения.

На наш вопрос – не боится ли он вируса и что наблюдает среди жителей Китая в связи с угрозой? – музыкант ответил кратко, но серьезно:

«Коронавирус существует. Будьте осторожны».

О гастролях вместе с дочерью

Конечно, мы не могли не поинтересоваться планами Витаса на ближайшее будущее, — чем он порадует своих поклонников?

А может быть, Витас не ограничится концертной деятельностью, а захочет попробовать себя в качестве артиста, снявшись в каком-нибудь фильме?

«Сейчас начинается мой гастрольный тур по городам России, где мы будем выступать с моей любимой дочкой Аллой, — ответил на этот вопрос Витас. — Я очень рад что моя дочь Алла снимается уже в четырех фильмах в Китае. У нее это получается лучше, чем у меня».

Мы поздравляем Витаса с днем рождения и желаем новых творческих успехов!