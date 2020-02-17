Наглядное пособие: Малышева нарядила Хрусталева в коронавирус

Вечером 17 февраля телеведущая Елена Малышева в очередной раз станет гостьей шоу «Вечерний Ургант», о чем она сама рассказала поклонникам в Instagram. Доктор, уже много лет просвещающая россиян о болезнях, была приглашена на развлекательную передачу, чтобы поведать о страшном коронавирусе. А после записи программы она выложила видео с Дмитрием Хрусталевым, в котором они оба рассыпаются друг другу в комплиментах.

Комик-ведущий при этом красуется в зеленой шапочке, с торчащими из нее «шурупами», изображая собой коронавирус. Похоже, что Иван Ургант перенял фишку передачи «Жить здорово» и тоже решил наряжать людей в пособия для изучения биологии.

«А почему коронавирус называется: потому что молекула этого вируса выглядит как корона», — прокомментировал Хрусталев, показывая это на себе. «Вот эти шипики составляют его «корону», — уточнила Малышева.

После этого телеведущая расхвалила команду «Вечернего Урганта», сказав, что над шоу работают талантливые и интеллигентные ребята. Дмитрий объяснил это обстоятельство тем, что передача создается на Первом канале.

Похоже, теперь зрители получили максимально наглядное изображение «корона-вируса», о котором в шутку говорила Ксюша Собчак. По ее словам, это заболевание она подхватила еще в детстве и до сих пор выжила.