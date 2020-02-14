Шутка не зашла: футболиста Тарасова требуют наказать за юмор о коронавирусе

В Госдуме считают, что экс-супруг Ольги Бузовой запятнал честь спортивной формы.

Не так давно бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов на своей странице в Инстаграм снял сторис из барбершопа. Стрижку футболисту делал стилист азиатской внешности. И Тарасов подписал парикмахера словом «коронавирус».

Но юмор не зашел: в свете мировой угрозы нового штамма вируса юмор спортсмена в Госдуме оценивают как разжигание межнациональной розни, сообщает РИА Новости:

«Дело не только в расистском подтексте глупой шутки Тарасова. Вызывает разочарование, что футболист, на которого смотрят тысячи молодых ребят, настолько беспечен и так пренебрежительно относится к трагедии, к гибели людей от страшной болезни», — комментирует произошедшее законотворец Дмитрий Свищев, заслуженный тренер РФ.

Депутат призвал заблокировать аккаунт звезды в Инстаграм. Кроме того, скандальную публикацию рассмотрит на предмет расизма комитет по этике Российского футбольного союза.

Осудили Тарасова и коллеги. Прославленный футболист, экс-капитан сборной России Алексей Смертин назвал выходку Тарасова дискриминацией и отметил, что это неэтично.

«Так выражаться даже в шутку неприемлемо, нельзя поддерживать в обществе неправильные стереотипы», — подчеркнул легенда отечественного футбола.

Как пишет Радио «Комсомольская правда», Тарасов не ожидал, что вызовет такое пристальное внимание своим поступком. И поспешил принести официальные извинения за свою оплошность.