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10-летняя дочь Витаса показала кунг-фу на шоу талантов в Китае

Жюри конкурса впечатлилось умениями юной звезды.

10-летняя дочь Витаса показала кунг-фу на шоу талантов в Китае
Похоже, что дочка Витаса тоже станет артисткой. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

10-летняя дочь Витаса, получившая популярность в Китае, «добила» местную публику приемами кунг-фу. Юная Алла выступила на шоу талантов в Поднебесной с боевыми стойками и искусством владения нунчаками.

Жюри и зрители программы пришли в восторг. Насколько они были впечатлены, можно понять из отрывка телепередачи, который певец опубликовал в Instagram.

Показывая приемы, Алла оставалась абсолютно невозмутимой. Ее холодная красота поразила публику не меньше, чем результаты тренировок. Отец юной артистки, само собой, очень гордится своим ребенком. Добавим, что девочка попала на шоу вместе со своим папой, который приехал туда удивить китайских зрителей богатыми вокальными талантами.

Напомним, что у Витаса и его супруги Светланы подрастает еще 4-летний сын Максим.

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боевые искусстваВитасединоборстваКитайкунг-фушоу талантов
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10-летняя дочь Витаса показала кунг-фу на шоу талантов в Китае
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